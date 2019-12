Tylor Swift triunfa en los AMAs, rompe récord de Michael Jackson

11 a.m.

Como artista del año Swift superó a Ariana Grande, Drake, Halsey y Post Malone

Taylor Swift arrasó con cinco premios, incluyendo a artista del año, y rompió el récord de victorias de Michael Jackson en los American Music Awards.

LEA TAMBIÉN: Vida de Michael Jackson llega al cine

La estrella pop, quien llegó este domingo 24 de noviembre a la ceremonia con 23 de estos galardones, ganó dos honores durante la gala televisada en vivo, y tres más fuera de cámaras, superando las 24 victorias del Rey del Pop. Además fue homenajeada como artista de la década.

“Este año ha sido muy bueno y muy complicado, así que en nombre de mi familia y mío, muchísimas gracias por estar ahí y preocuparse”, dijo Swift.

Como artista del año Swift superó a Ariana Grande, Drake, Halsey y Post Malone. Interpretó un popurrí de sus éxitos en una actuación que, según había dicho el 15 de noviembre en sus redes, estaba en riesgo debido a Scott Borchetta y Scooter Braun, los propietarios de sus masters.

No los mencionó durante sus discursos de aceptación en el Teatro Microsoft en Los Ángeles, pero sí le agradeció a su nueva disquera por permitirle expresarse libremente como artista.

“Este álbum realmente se sintió como un nuevo comienzo, y realmente me encanta mi sello discográfico, Universal y Republic. Monte Lipman, Lucian Grange, gracias por ser tan generosos conmigo y permitirme hacer la música que yo quiera”, dijo el en escenario. “Como compositora me alegra muchísimo poder seguir haciendo eso. Y estoy muy emocionada de actuar para todos ustedes más tarde”.

Su actuación fue bien recibida. Selena Gomez, Kesha, Ella Mai y los padres de Swift estuvieron entre los miembros de la audiencia que cantaron y bailaron mientras la estrella pop interpretaba “Blank Space”, “Love Story”, “I Knew You Were Trouble” y “Shake It Off”, esta última acompañada por Halsey y Camila Cabello.

Tocó el piano para cerrar con “Lover” mientras los bailarines Misty Copeland y Craig Hall danzaban al fondo. Al terminar, le agradeció a Carole King, quien presentó su premio a la artista de la década.

Eilish, quien ganó mejor nuevo artista y artista favorita alternativa, también subió al escenario para cantar, rodeada de fuego, su canción “All the Good Girls Go to Hell”.

Lizzo gritó a todo pulmón al interpretar la balada “Jerome”, una de varias canciones del álbum que le mereció ocho nominaciones al Grammy. Christina Aguilera ofreció una poderosa interpretación junto a A Great Big World. Y el ícono del rock Ozzy Osbourne, quien se ha estado recuperando de una caída de principios de año, se destacó en un número con Post Malone y Travis Scott.