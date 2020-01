El primer álbum de The Beatles en los Estados Unidos, "Introducing ..... The Beatles. England's No.1 Vocal Group" fue lanzado hace 56 años, en 1964, con el sello Vee-Jay Records, de Chicago.

EDD BYRNES

Edd Byrnes, quien se hizo famoso en el papel de Kookie, valet de estacionamiento en la serie detectivesca "77 Sunset Strip", de los años 50 y 60, falleció a los 87 años.

Su hijo Logan Byrnes, presentador de noticias de televisión de San Diego, dijo en Twitter que el actor murió de causas naturales en su casa en Santa Mónica, cerca de Los Ángeles.

Byrnes también interpretó a Vince Fontaine, anfitrión de concurso de baile en "Grease" (1978).

77 SUNSET STRIP

En "77 Sunset Strip", Kookie estacionaba autos en Dino's Lodge, un club nocturno de Hollywood propiedad de Dean Martin.

En su momento de mayor popularidad, Byrnes recibió más de 15.000 cartas de admiradores por semana, superando el récord de Errol Flynn y James Cagney, según Warner Brothers.

Byrnes vivió temporalmente en Europa para protagonizar una serie de spaghetti westerns y películas de espías.

También apareció en cintas como "Life Begins at 17" (1958), "Up Periscope" (1959), "Yellowstone Kelly" (1959) y en programas de televisión como "Cheyenne", "Maverick", "Mannix", "Los ángeles de Charlie", "La isla de la fantasía" y "Murder, she wrote" ("Reportera del Crimen").

En su autobiografía de 1996, Kookie No More, detalló su adicción a las drogas y al alcohol.

RUSH

También falleció Neil Peart, baterista de la icónica banda canadiense Rush, el viernes 10 de enero, a los 67 años.

ALEX TREBEK

El presentador de "¡Jeopardy!", Alex Trebek, dijo que no tiene planes de retirarse pero que después de 36 años en el programa de televisión, sabe cuál debería ser su legado.

"Espero haber influido en los beneficios de enfatizar la importancia del conocimiento", dijo Trebek, de 79 años.

Trebek fue diagnosticado con cáncer de páncreas el año pasado.

THE BEATLES

El primer álbum de The Beatles en los Estados Unidos, "Introducing ..... The Beatles. England's No.1 Vocal Group" fue lanzado hace 56 años, en 1964, con el sello Vee-Jay Records, de Chicago.

Capitol Records vino más tarde. The Beatles se presentaron en el programa "The Ed Sullivan show" poco después.