Cacao en polvo, el emprendimiento de un matrimonio exiliado en Costa Rica

10:20 a.m.

Yamil y Yessica, un matrimonio nicaragüense llegaron a Costa Rica huyendo de la represión y persecución del régimen de Daniel Ortega contra las voces disidentes en 2018. Ingresaron por puntos ciegos el 25 de agosto de 2018 a la vecina del sur, junto a miles de compatriotas de diferentes departamentos de Nicaragua.

“Los primeros meses fueron los más difíciles, llegas a un país que no es tuyo, donde todo es diferente a lo que estás acostumbrado, tu vida cambia completamente, incluso llegas a extrañar hasta tu cama, vivir en el exilio es duro, el tiempo pasa y sigues extrañando a tu familia” dice Yessica Meza

Chileros artesanales “La Madre”

La falta de oportunidades laborales en Costa Rizo motivó a la pareja a reinventarse y buscar la forma de generar ingresos para sobrevivir, Yessica nos contó que en la vivienda donde residían una señora elaboraba unas “chileras” para la casa, era tan ricas que se les ocurrió la idea de elaborar chileros para vender.

“No teníamos empleo, vivíamos con una señora que hacía chileras para su casa y a mi esposo le encantaban, entonces aprendió hacerlas, al ver que no encontramos empleo decidimos comprar seis frascos para hacer chileros, ese día los vendimos todos, la señora nos motivó a seguir haciendo más por eso le pusimos Chileras La Madre, en agradecimiento a ella”, contó.

Poco tiempo después, en junio 2019, Yamil y Yessica fueron invitados a participar en una feria nicaragüense, la encargada les preguntó si tenían otro producto que ofrecer. “tenía una bolsa de cacao, entonces dije que podíamos vender refrescos, salieron 23 frescos lo vendimos a 500 colones y la gente encantada, pero no teníamos más cacao para hacer fresco, buscamos por todos lado y no encontramos, entonces decidimos nosotros mismo hacer la preparación, compramos el cacao e hicimos todo el proceso”, relata Meza.

Según Yessica, los compatriotas que compraban el refresco le preguntaban por qué no vendían el cacao en polvo para preparar la bebida en casa “ante la demanda de cacao en polvo decidimos comercializarlo en una presentación de 250 g, luego ofrecimos pinolillo, semilla de jícaro y fue así como surgieron otros productos debido a la necesidad que tenía el cliente” cuenta

Marca y registro sanitario

El matrimonio empezó a comercializar cacao en polvo en bolsas para hielo, pero sabían que tenían que mejorar la presentación del producto, tenían la calidad y el mercado, pero hacía falta el valor agregado.

“Una amiga residente nos regaló 300 empaques al vacío que es una bolsa más gruesa, la presentación cambió pero nosotros queríamos un empaque amigable con el ambiente, entonces encontramos lugar donde había empaques pero tenía un costo elevado, entonces ahorramos hasta que pudimos comprar las bolsas que utilizamos ahora que son 70% biodegradable y amigables con el ambiente, ahora estamos tramitando los permisos del registro sanitario, pero gracias a Dios estamos inscritos en el Ministerio de Hacienda somos una pyme reconocida por el Ministerio de Economía, estamos en el proceso de registro de marca y así vamos avanzando poco a poco”, dice.

Hasta Estados Unidos

Con mucha alegría, la pareja de exiliados nos contó que sus productos han llegado a Estados Unidos y México a través de nicaragüenses que llegan a Costa Rica y se dirigen a esas naciones.

“El producto tiene aceptación por los clientes nicaragüenses, incluso para personas que vienen aquí y van a viajar a Estados Unidos, hasta allá han llegado nuestros productos, hemos tenido pedidos desde México, estamos luchando por tener un lugar específico para producir y comercializar, queremos ver el producto en supermercados son metas que tenemos, generar empleo”, nos dijo Yessica.

Actualmente cuentan con un catálogo de 14 productos, licor con chocolate, pasta de cacao, cacao para taza, pinolillo, cacao, repostería “hemos crecido como emprendimiento hemos ido innovando con otros productos derivados del cacao, nos encuentran en Facebook como Gastronomía artesanal Y & Y”

No hay condiciones para retornar

100%Noticias preguntó a Yessica si tienen planes de regresar a Nicaragua, pero aseguró que no hay condiciones para los exiliados.

“En Nicaragua no hay condiciones para que nosotros podamos regresar hay persecución, mientras nuestras vidas corren peligro no podemos regresar a Nicaragua porque no presta las condiciones para poder volver, mientras esté Daniel Ortega en el poder”, dijo.

Según los datos de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, Costa Rica alberga en la actualidad a unos 85.000 nicaragüenses solicitantes de refugio, número que se disparó desde abril de 2018 cuando en Nicaragua estalló una crisis sociopolítica por las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que respondió con una violenta represión.