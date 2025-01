La oscura trayectoria de Luis Ángel Montenegro, superintendente de bancos

Equipo de Periodistas

Enero 18, 2025 09:20 AM

En septiembre de 1994, se encontraba en “agonía” el Banco Nacional de Desarrollo, para entonces mejor conocido como Banades, el más grande del Estado y el más antiguo del país, con más de 80 años de existencia en ese momento.

El 12 de ese mes, la junta directiva se reunió para aprobar un plan de emergencia, para “adecuación del capital”, que sería presentado ante los organismos internacionales. La idea era recuperar dinero otorgado en préstamos, pues la gente no estaba pagando y muchos de esos beneficiados habían recibido los préstamos a través de influencias políticas.

Curiosamente, en esa misma sesión en la que se buscaba evitar la quiebra del banco, la junta directiva también aprobó una mega liquidación de 24 meses de salario, más el pago de 158 días acumulados de vacaciones (equivalentes a unos 100 mil córdobas de la época), al que había sido el gerente general del banco entre 1986 y febrero de 1995, que sería la fecha en que dejaría el cargo.

El Banades tuvo que ser intervenido menos de cuatro años después, en febrero de 1998, quebrado, afectando a unos 50 mil depositantes y causando perdidas al Estado por más de dos mil millones de córdobas.

Mientras que, el gerente general que se fue después de que el banco sufrió la bancarrota bajo su gestión, y “premiado” con la super liquidación, cinco años después fue colocado por el entonces líder opositor Daniel Ortega como uno de los cinco contralores colegiados de la República, para, se supone, vigilar el buen uso de los recursos del Estado.

Se trata de Luis Ángel Montenegro Espinoza, quien, estuvo 19 años como contralor, también ayudó a que la Contraloría General de la República (CGR) pasara de ser una incipiente institución denunciando la corrupción de los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños a una cómplice y apañadora de la corrupción de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Hoy, los Ortega Murillo lo están utilizando en otro cargo, como superintendente de bancos, que, según la ley 316, de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, debería de velar por los intereses de los depositantes y que exista el suficiente capital para que los bancos funcionen correctamente.

Sin embargo, más que como superintendente de Bancos, cargo en el que gana más de medio millón de córdobas mensuales, Montenegro Espinoza actúa como un “perro guardián” de los Ortega Murillo, considera el periodista Luis Galeano, porque se presta para que los dictadores repriman al pueblo a través de la superintendencia de Bancos. Galeano conoce muy bien a Montenegro porque durante muchos años, laborando para el extinto El Nuevo Diario, le dio cobertura a la Contraloría.

Sancionado por Estados Unidos, Canadá y la UE

Debido a que Montenegro Espinoza se ha prestado para reprimir al pueblo nicaragüense bajo las órdenes de los Ortega Murillo, países como Estados Unidos y Canadá, así como la Unión Europea, lo tienen sancionado económicamente.

En el caso de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de este país acusa a Montenegro Espinoza de haber ordenado a los bancos cumplir con una solicitud de la Fiscalía de la dictadura para auditar y entregar información financiera sobre 13 altos ejecutivos y empresarios de conformidad con la Ley 1055, la ley de los Ortega Murillo para declarar traidores a la patria a los opositores.

Además, en abril de 2020, Montenegro Espinoza prohibió a los bancos de Nicaragua, sin una razón reconocida por la ley nicaragüense, negar servicios financieros a los clientes, específicamente a los nicaragüenses que la dictadura considera opositores.

La última tarea que le asignaron los Ortega Murillo es que ahora, junto al presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, van a controlar a los bancos y a los cuentahabientes, para que los dictadores puedan manejar cuánto dinero manejan los opositores, de dónde lo sacan y para qué lo usan.

Quiebra del BANADES impune

Luis Ángel Montenegro Espinoza nunca fue investigado ni acusado por la quiebra del Banades. Pero, él dirigió a ese banco, entre 1986 y 1995, poco antes de la quiebra.

El día que le otorgaron la super liquidación, la junta directiva del Banades le agradeció por “sus 30 años de servicios distinguidos en la banca” nacional, pues la carrera de Montenegro Espinoza empezó en 1965, durante la época somocista, en el Banco Nacional de Nicaragua, donde fue jefe del Departamento de Servicios Bancarios, jefe de Crédito Agropecuario y jefe de Crédito Rural, según publicó el extinto periódico El Nuevo Diario.

Cuando los sandinistas asaltaron el poder en 1979, Montenegro Espinoza trabajaba en el Banco de Centroamérica y luego los sandinistas lo pusieron a laborar en el Banco Nicaragüense (Banic) y posteriormente en el Banco Inmobiliario (BI), antes de recalar en 1986 en el Banades como gerente general.

Para el año 2000, los caudillos Arnoldo Alemán y Daniel Ortega habían pactado repartirse el poder y una de las instituciones afectadas con ese Pacto fue la Contraloría, donde el titular era el ingeniero Agustín Jarquín Anaya, quien hasta estuvo preso unos días, tras haber señalado como corrupto al entonces presidente Alemán.

Alemán y Ortega agrandaron las instituciones para poder repartirse el poder y a la Contraloría la convirtieron en un cuerpo colegiado de cinco contralores. Además de Jarquín Anaya, en enero de 2000 llegaron como contralores los liberales Guillermo Argüello Poessy, Francisco Ramírez y Juan Gutiérrez, así como el sandinista José Pasos Marciaq.

Jarquín Anaya, un socialcristiano, no se sintió cómodo después de haber sido el único contralor de la República, además de que le habían restado incidencia en la Contraloría, y decidió renunciar en junio de 2000.

Fue así como, en septiembre del año 2000, a propuesta de Daniel Ortega, Luis Ángel Montenegro Espinoza repuso a Jarquín Anaya como uno de los cinco contralores de la República.

Montenegro Espinoza llegó fuerte a la Contraloría, señalando como corrupto a cuanto funcionario del gobierno de Arnoldo Alemán podía.

En una ocasión tuvo problemas con el entonces fiscal General de República, Julio Centeno Gómez, allegado a Alemán. Montenegro Espinoza le achacaba al fiscal pasividad para acusar a los funcionarios de Alemán.

Molesto, Centeno Gómez le mandó a decir a Montenegro Espinoza que se preocupara por investigar el caso de la quiebra del Banco Nacional de Desarrollo (Banades), del que el entonces contralor había sido director.

“Sobre todo debe de interesarle e impulsar la investigación de las causas por las cuales llegó a quebrar el Banco Nacional de Desarrollo, el destino de sus casas de Protocolo y las jugosas indemnizaciones de sus funcionarios”, escribió Centeno Gómez en una carta que envió al diario La Prensa.

EEUU lo consideró un “héroe” en 2003

Fue tan incidente en la lucha contra la corrupción en las épocas de los presidentes Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, que los Estados Unidos, que hoy lo tienen sancionado por ser cómplice de los Ortega Murillo en la represión contra el pueblo nicaragüense, en 2003 consideraban a Luis Ángel Montenegro Espinoza como un “héroe” en la lucha contra la corrupción.

En ese año, durante un mes las autoridades estadounidenses lo llevaron a ese país norteamericano como “visitante internacional”. Un periodista recuerda que Montenegro Espinoza visitó en ese año 2003 como 30 ciudades estadounidenses, como premio por su labor anticorrupción. A Arnoldo Alemán, por ejemplo, lo atacaba sin cesar.

Entonces, La Trinchera de la Noticia, un medio impreso afín a Alemán, comenzó a investigar a Montenegro Espinoza y descubrió que el contralor sandinista era dueño de al menos 12 propiedades en diferentes partes del país, especialmente en Rivas, en las zonas de Cárdenas y Sapoa, así como en Estelí, donde Montenegro Espinoza nació el primero de enero de 1949.

A la par, la Procuraduría Ambiental, controlada por el entonces presidente Enrique Bolaños, denunció a Montenegro Espinoza ante la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía como traficante ilegal de madera y como destructor del medio ambiente.

En una de sus propiedades, el entonces contralor estuvo cortando árboles de madera preciosa en su finca El Roble, ubicada en Sapoa, para luego venderla. En ese momento se vio obligado a declarar en la Policía que años atrás, en el año 2000, vendió 193 árboles de su finca y luego, delegados del Instituto Nacional Forestal (Inafor) le entregaron los permisos correspondientes.

Aunque la Procuraduría Ambiental lo ligó a una red de tala tráfico ilegal de madera, junto a otros funcionarios públicos, finalmente la Fiscalía desestimó la denuncia.

Personas que han sido cercanas a Montenegro Espinoza indicaron que el ahora superintendente de Bancos siempre ha gustado de vivir con todas las comodidades y para ello ha tenido que recurrir a acciones oscuras.

De acusar a Roberto Rivas a ser su gran defensor

En una reunión del consejo de contralores, aproximadamente en 2004, en la que se discutía un acto de corrupción del entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, Luis Ángel Montenegro Espinoza se levantó molesto de la sesión porque los demás contralores “limpiaron” a Rivas calificando los hallazgos de una auditoria al poder electoral como anomalía administrativa y no la sancionaron como “presunción de responsabilidad penal”, recuerda el periodista Luis Galeano.

Sin embargo, en 2010, cuando ya Roberto Rivas estaba totalmente plegado al dictador Daniel Ortega, Montenegro Espinoza pasó de ser un acusador de Rivas a un defensor, pues, cuando el magistrado electoral estaba siendo señalado de irregularidades en un préstamo de 37 millones de córdobas que contrajo el poder electoral, el contralor orteguista sepultó cualquier posibilidad de que en la Contraloría se abriera una investigación en contra de Rivas.

En otra ocasión, cuando Rivas era señalado de enriquecimiento ilícito, Montenegro Espinoza también lo defendió: “Yo no tengo por qué estar especulando si gana 60 mil (dólares) y ahora tiene mansiones, yates, aviones. No me llama la atención”, dijo el entonces contralor cuando fue consultado por la riqueza de Rivas.

La explicación del comportamiento de Montenegro Espinoza, indica Luis Galeano, es que pasó de ser un luchador contra la corrupción de los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños a un “cómplice” y apañador” de la corrupción de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que se instaló en el poder a partir de enero de 2007.

En la actualidad, y gracias en gran parte a Montenegro Espinoza, la Contraloría es “un gran elefante blanco”, que solo sirve para que se gasten recursos públicos innecesarios, pues la institución estatal ya no sirve para fiscalizar los recursos del Estado, indica Galeano.

La Contraloría está en estos momentos en manos de personas absolutamente a los Ortega Murillo, como el teniente coronel retirado Vicente Chávez Fajardo, ex miembro de la desaparecida Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) de los años ochenta. Su jefe siempre fue el temido coronel en retiro Lenín Cerna, con quien también trabajó en los escuadrones electorales del orteguismo.

Otra contralora colegiada es María Dolores Alemán Cardenal, hija de Arnoldo Alemán, el caudillo liberal con el que Ortega se repartió el poder durante el pacto de 1999.

Tras la muerte del liberal Guillermo Argüello Poessy, en 2014, a la Contraloría llegó María José Mejía García, abogada orteguista que hoy es la presidenta del cuerpo colegiado, totalmente inoperante.

Hubo cambio de contralores en 2023 y ahora hay dos miembros nuevos, pero mientras estuvo Luis Ángel Montenegro Espinoza también fue contralora otra exmiembro de la Seguridad del Estado sandinista de los años ochenta, Marisol Castillo, esposa de Lenín Cerna e hija del exfuncionario somocista José María “Chema” Castillo, asesinado por los sandinistas en diciembre de 1974, en un asalto a su casa para liberar a prisioneros sandinistas, entre ellos el actual dictador Daniel Ortega.

Siguiendo con Montenegro Espinoza, fue gracias a que era cómplice de la corrupción de los Ortega Murillo, que el dictador nombró a su hijo, Luis Ángel Montenegro Padilla, como autoridad Nacional del Agua en 2010.

Montenegro Padilla usó a una empresa familiar, desde 2014, llamada Quenca, para sustraer dinero público, pues beneficiaba a Quenca con proyectos de la institución estatal, la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Mientras Montenegro Espinoza fue contralor, protegió a su hijo, explica Galeano, pero en 2019, cuando pasó a ser superintendente de Bancos, el hijo quedó expuesto a la Contraloría. Daniel Ortega destituyó a Montenegro Padilla en 2020 por corrupto. Actualmente, Montenegro Padilla vive exiliado en Estados Unidos y ha negado públicamente estos señalamientos.

Por su parte, Montenegro Espinoza sigue firme como superintendente de Bancos, cargo en el que fue nombrado en mayo de 2019, tras renunciar a la Contraloría, presto a cumplir las órdenes de los Ortega Murillo. “Es un perro fiel” de los dictadores, resume Luis Galeano.

Es tan fiel a los Ortega Murillo, que siempre se peleó con otro contralor sandinista, José Pasos Marciaq, por cuál de los dos iba a salvaguardar bajo llave la declaración de probidad de Daniel Ortega. La batalla la ganó Montenegro Espinoza.