FALTAN “GARRAS” A LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL

Nicaragua cuenta desde el 2011, con la ley 747, “Ley para la protección y el bienestar de los animales domésticos y animales silvestres”, pero a pesar de su importancia y trascendencia esta no ha sido reglamentada por el ejecutivo. El diputado Wilfredo Navarro, quien creó y promovió este marco jurídico reveló que ante el silencio del ejecutivo,la ley podría ser reglamentada por la Asamblea Nacional para que instancias del Estado, como Policía Nacional, Marena, Alcaldías, delegaciones del Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Salud puedan actuar en favor de los animales. “Es que la ley la podes invocar pero las instancias correspondientes, los mecanismos que tienen que desarrollar, las instituciones que tienen que implementar estas leyes, en el reglamento se definen sus funciones, sus actividades y mientras no exista el reglamento está la institución allí y no puede actuar” explicó Navarro https://www.youtube.com/watch?v=S-OYAny9kHg No obstante dijo que de forma general, los casos de maltrato animal, puede ser denunciado ante la Policía Nacional, quien según el caso, puede ser vinculado con delitos de orden penal. “Si alguien infringe la ley y por ejemplo alguien dispara contra un animal, -como fue el caso de los perros flechados en carretera sur-, las autoridades bien pueden abrir un proceso por el delito exposición de personas al peligro” agregó. 100%Noticias intento conocer cuántas denuncias ha recepcionado la policía nacional desde que entró en vigencia la ley ,pero no respondieron a nuestra solicitud. Solamente conocimos de los propios carretoneros, que la policía, nunca los ha detenido por problema de peso o malnutrición de sus animales. La ley califica en Muy Graves,Graves y Menos Graves las faltas contra los animales, y las sanciones pasan por multas, decomiso y prohibición de tenencia de animales entre dos y cinco años En las calles de Managua mientras tanto los carretoneros de caballos, ejercen su actividad con un poco más de conciencia sobre el cuido animal, pero con serias deficiencias, por falta de cultura, pero también por la falta de rigor, por parte de las autoridades. Mario José Lara, dice que a diferencia de otros carretoneros, no le da maltrato a “casco de acero” pues el caballo, representa su principal fuente de ingreso económico. Afirma que de los 8 mil córdobas que gana mensual por trasladar carga de un lugar a otro, buena parte lo invierte para alimentar al animal con purina, zacate y vitaminas. Por su parte el carretonero Evenor Mendoza, dice que además de suministrar vitaminas a su caballo, lo alimenta con desperdicios de frutas y hortalizas. Dicha Práctica la ejerce desde hace 20 años y nunca le ha dado problemas. No obstante, para el veterinario, Cristian Luna, quien forma parte de un programa de atención a caballos de Managua que dirige la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), señalo que la alimentación que reciben los equinos no es la más apropiada porque en algunos casos, los animales han fallecido por cólicos que producen los desperdicios de vegetales, frutas y hortalizas Los carretoneros en Managua consideran además que dan buen trato a sus animales con respecto a la carga, pues a pesar de la necesidad económica que tienen no ponen más peso de lo que el animal pueda soportar. Por ejemplo, Evenor Mendoza, manifestó que su caballo, no tiene problemas con la carga, porque, su carretón tiene neumáticos de calidad, que restan peso y facilitan el traslado de los materiales. Otro carretonero que omitió su nombre, señalo, que el “cajón” del carretón, lo construyó pequeño, porque su caballo, apenas tiene cuatro años. Sin embargo, el doctor Luna, refiere que los abusos de carga en los caballos persiste porque en el 60% de los casos que han atendido, los animales presentan “tendinitis” en las patas, la cual solo puede ser resuelta por intervención quirúrgica. La UCC tiene cinco años de estar atendiendo a la población equina de Managua y desde que empezaron el programa, atienden a 300 caballos, que han llegado, inducidos por la Policía Nacional y la Alcaldía de Managua