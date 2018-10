CABRERA VIAJARÁ A CUBA ESTE LUNES PARA REHABILITARSE

El ex big leaguer nandaimeño Everth Cabrera, confirmó a 100%Noticias que finalmente viajará a Cuba este próximo lunes por la mañana para someterse a un proceso de rehabilitación que durará dos meses aproximadamente, ya que a finales de octubre Cabrera piensa jugar con los Indios del Bóer.

Cabrera viajará con su prima Jessenia Mairena y una delegación del Gobierno, que ha sido canalizada a través del director de la FENIBA, Nemesio Porras.

Everth aceptó rehabilitarse finalmente tras reiteradas ocasiones en las que rechazó someterse a dicho proceso; en múltiples ocasiones el ex Grandes Ligas arremetía contra las personas que le insistían a que se tratara, pero según Cabrera, “son cosas que pasan siempre. Al comienzo es difícil ir a un centro de rehabilitación, pero vos sabés, es un proceso de la vida y uno se pone muy testarudo y muy cerrado y no se deja ayudar de las personas que te quieren ayudar verdaderamente y ahora si siento que Dios me ha puesto en el camino mucha gente que me quiere ayudar y apoyarme en mi vida; en mi vida profesional de atleta y en mi vida personal” aseguró el nandaimeño.

El viaje de Cabrera surge una semana después de asistir a una actividad organizada por “Hombres de Negocios” en la capital nicaragüense, según informó en ese entonces a 100%Noticias el director de la Fundación Vida Nueva, Álvaro Ernesto Pineda. De igual manera Pineda aseguró que el director de la FENIBA, Nemesio Porras llamó a Cabrera para ofrecerle ayuda, misma que finalmente Cabrera aceptó.

El ex big leaguer lleva grandes expectativas a Cuba, y asegura que dará lo mejor para poder recuperarse por completo; Cabrera agradece el apoyo de su familia, del Gobierno y de los pocos amigos que le apoyaron. Foto: Cortesía Fundación Vida Nueva

“(En mi recuperación) fíjate que ha tenido mucho que ver en el sentido de que mi familia se me ha acercado mucho más y siento un poco más de tranquilidad en mi corazón, siento más paciencia en mi corazón, soy de las personas que está dispuesta a mejorar como persona cada día y de verdad ha sido un apoyo bastante grande de mi familia que han estado acercándose más a mi persona”, aseguró Cabrera.

PROYECCIONES

“Mi proyección es ir a Cuba y levantarme con esa actitud de competencia todos los días ya que me voy a encontrar con gente de nivel de atleta bastante exigente, bastante fuerte; me gusta competir, me gusta ser el mejor en los entrenamientos y luego (planeo) regresar a la liga profesional; tratar de jugar, que me vean que estoy saludable que estoy jugando y a ver si aparece una oportunidad para entrar a los “Spring Training” –entrenamientos primaverales antes del inicio de las Grandes Ligas- el año que viene” aseguró Cabrera.

El deportista aprovecha la entrevista para enviar un mensaje a los nicaragüenses que creen y creyeron en él y les aconseja a alejarse de los drogas y los vicios que hay en “la sociedad”.

“Es triste, el vicio que cada día enfrentamos como ser humano; en la sociedad que vivimos en la vida, donde estamos. (Es difícil ) lidiar con un vicio todos los días; de lidiar con un cigarrillo, de lidiar con un botella de alcohol, de lidiar con un churro de marihuana, de lidiar con una raya de cocaína; de todos esos vicios que se agregan a una persona normal. Somos luchadores de eso, somos luchadores de la vida, y somos luchadores contra los vicios; contra las drogas; (les digo) que todo se puede, (deben ) enfocarse en lo que uno quiere y llenarse de gente positiva alrededor y uno mismo tener esa positividad en su corazón” afirmó el ex Grandes Ligas.

Cabrera finaliza la entrevista con una frase de fe: “Ahora mismo me considero una persona libre de todo, de todo mal principalmente y de las drogas” aseveró emocionado Cabrera.

La noticia fue recibida con entusiasmo y sinergia entre la comunidad deportiva del país. El cronista deportivo nandaimeño, Pedro “El pelón” Torres, quien fue premiado en múltiples ocasiones como mejor comentarista radial, expresó un efusivo mensaje a 100%NOTICIAS.

“Evert Cabrera si ha decidido ir a Cuba para su cura, es la mejor decisión que ha tenido, lo primero que hacer es tener fuerza de voluntad y querer salir del problema. Otros ya han salido de ese clavo (adicción). Lo importante es que va a un lugar que saben de la materia, que saben tratar este tipo de problemas, ya estuvo Armando Maradona ahí, y quiero decir, Everth Cabrera no es ni la décima parte de Maradona. Maradona armaba escándalos en los estadios, iba a la federación argentina cuando no le parecía nada y les decía improperios a cualquiera. Cabrera no, (es un) muchacho que anda por aquí por las calles de Nandaime pero no anda peleando ni discutiendo entonces hay una gran diferencia en eso. Entonces Cabrera va a un sitio adecuado , correcto y apropiado para este tipo de tratamientos” afirmó Torres a 100%Noticias.

LA DEBACLE DE UN GRANDE

El pelotero luego de 7 temporadas en Grandes Ligas, no apareció en este 2016, después que los Orioles de Baltimore le dieran de baja y fuera adquirido por los Gigantes de San Francisco en Ligas Menores, en el 2015.

El beisbolista se ha visto involucrado en varios problemas, dentro y fuera del terreno de juego. En el 2013 lo sancionaron con 50 encuentros en las mayores por el uso de sustancias prohibidas, en el 2014, lo capturaron por posesión de marihuana en Estados Unidos, a inicios de este año, dañó el infielder del estadio de Nandaime con su camioneta, además de estar en el hospital psiquiátrico por problemas.

Cabrera intentó volver a la pelota con los Tiburones de Granada, en el Campeonato Nacional de Beisbol Superior Germán Pomares Ordóñez, sin embargo salió del equipo por un viaje a Estados Unidos, que no concretó.

Houston Castillo/ 100% Noticias.