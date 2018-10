"POCOS LUGARES HABRÁ EN EL MUNDO" COMO NICARAGUA

6:55 a.m.

Por Houston Castillo

El periodista español Sergio Otegui Palacios ha suscitado un sinnúmeros de reacciones, comentarios y hasta debates por su artículo turístico titulado "11 razones por las que no deberías visitar Nicaragua". Aunque el titular pareciera una crítica hacia nuestro país, no es más que un artículo que expone el peligro de quedar eternamente enamorado del país de Lagos y Volcanes.

Otegui explica en entrevista vía correo electrónico a 100%Noticias la experiencia que tuvo al venir al país y cuáles son las ciudades más bonitas y tranquilas de Nicaragua. Revela que tiene la intención de pasar estancias largas en Centroamérica. Conocé cómo piensa este joven licenciado en Comunicación Audiovisual y cómo inició el proyecto que le ha permitido viajar al menos a 3o países.

Pregunta (P): ¿Cuánto tiempo estuviste en Nicaragua?

Respuesta (R): Estuve en Nicaragua algo más de dos semanas, aunque mi intención es poder visitar el país nuevamente dentro de no mucho tiempo.

P: ¿Qué es lo que más te gustó? Si tuvieras que decir un sólo lugar preferido del país ¿Dónde te quedarías?

R: Sin lugar a dudas, me quedo con las ciudades coloniales, León y Granada. Son dos ciudades muy bonitas y tranquilas, de esas en las que da gusto pasear y pasear hasta perderte en el último rincón. Pero si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedaría con León, por su ambiente cultural y universitario.

P: ¿Te gustaría vivir en Nicaragua de forma permanente?

R: Si que tengo intención de pasar estancias largas en Centroamérica, pero vivir permanentente no me lo planteo. Soy una persona inquieta y viajera.

P: ¿Cuántos países has recorrido durante el transcurso de tu vida?

R: Durante el transcurso de mi vida habré visitado más de 30 países. Aunque he empezado a viajar mucho desde 2012, cuando cree mi proyecto de Nada Incluido. Desde entonces, he visitado 25 países.

P: ¿Qué mensaje le das a tus amigos sobre nuestro país Nicaragua?

R: Que es un país bonito y poco turístico, por lo que es un muy buen momento para descubrirlo. Ometepe, León y Granada, especialmente, son lugares que merece la pena visitar.

P: ¿Cómo surgió el proyecto con el que trabajas? ¿Cuántas personas están involucrados en él?

R: Nada incluido, surgió casi por necesidad. Quería viajar a la Eurocopa de fútbol de 2012 que se celebraba en Polonia y Ucrania, pero no tenía mucho dinero. Acaba de terminar la universidad y no trabajaba, por lo que todo lo que tenía era unos ahorros. Así nació Nada Incluido, por las ganas de llegar hasta Polonia y Ucrania pero la necesidad de tener poco dinero en la cuenta bancaria. Ahora ya tengo trabajo y más ingresos, pero sigo viajando igual.

P: Miré unas fotos tuyas en Ometepe ¿Habías escuchado sobre esta paradisíaca isla?

R: Ometepe es un lugar con mucha mística. No lo conocía antes de empezar a interesarme por Nicaragua, pero una vez oí hablar de él es uno de los sitios que más me llamaba la atención. Luego tuve el placer de visitarlo y la verdad que merece mucho la pena. Pocos lugares habrá en el mundo que concentren dos volcanes así en una superficie tan pequeña.

P: Una palabra con la que definas a Nicaragua

R: Inagotable.

P: ¿Cuándo te fuiste del país?

R: Me fui en marzo de 2016, y me quedé con bastantes ganas de más. Seguro que pronto puedo seguir descubriéndolo.

P: ¿Cómo ha sido recibido el artículo que escribiste?

R: He tenido la oportunidad de escribir bastantes artículos sobre Nicaragua en mi blog de viajes http://www.nadaincluido.com/guia-de-viajes-de-nicaragua/, pero sí que es cierto que este ha sido el artículo que más se ha viralizado. La verdad es que ha tenido una acogida buenísima, tanto a nivel de web como en mi blog y en todas las redes sociales relacionadas. Me han llegado mensaje de agradecimiento y cariño hasta en el último rincón internet.

Dentro de las razones por las que “no deberías visitar Nicaragua”, están: 1. Comida rica y económica. 2. Hospedajes buenos y baratos. 3. Cadenas Volcánicas 4. Deportes extremos 5. Poesía 6. Paraísos naturales (Isla de Ometepe y la Isla del Maíz) 7. Historia de ciudades como León y Granada. 8. Fiestas nocturnas 9. Playas hermosas 10. Clima (dos estaciones; invierno y verano) 11. Aún pueden recorrer el país sin necesidad de toparse con la cantidad de gente haciendo turismo.