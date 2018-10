PERIODISTA NICA CONQUISTA COSTA RICA

3:37 a.m.

de 33 años de edad, conocido como “JM”, es un carismático y extrovertido. En el 2001,en busca de nuevas oportunidades, logró estudiar en la Universidad Latina de ese país donde enfrentó la xenofobia.“Al principio fue bastante difícil porque obviamente uno se siente menos, uno se siente poca cosa, se siente diferente, se siente que no es aceptado, pero creo que lo que le ayuda muchísimo a uno es creer en uno. Y lo más importante es que lo que digan los demás no tiene que ver conmigo, es con ellos”, dijo Cruz Blandón. Después de graduarse como periodista, ingresó al medio de comunicación Repretel en el 2005, y posteriormente se integró a Teletica. “No fue nada fácil, ahora estoy muy contento”, aseguró el nica.Pero el joven también abrió un restaurante llamado “”, donde se ofrece comida costarricense elaborada por 4 nicas. José Miguel asegura que “”. “Primero, (hay que) creer en ustedes mismos; segundo, no abandonar el sueño; y tercero, es trabajar, trabajar, trabajar, porque sólo con el trabajo, sólo con la dedicación, con el amor al trabajo es que uno logra los verdaderos resultados en esta vida. Crea en usted mismo y podrá llegar hasta donde su corazón lo desee”, aconsejó el joven.