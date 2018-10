EL GENIO QUE VENDE SUS CUADROS SIN DISTINCIÓN DE CLASES ECONÓMICAS

En una humilde vivienda ubicada en elhay un genio de las artes plásticas que con pincel en mano y un corazón creativo ha logrado cautivar y despertar la sensibilidad visual de los admiradores del arte, aunque hace 19 años que inició no fue fácil. Este es el perfil de Reynaldo Bosquez. Hace 19 años un joven de contextura recia, y semblante serio se atrevió a seguir sus sueños. Lo único que tenía era un pincel, una mesa y su pasión por expresar lo que emanaba de su interior: el amor por la naturaleza. "Una de las cosas que más me apasiona de la pintura es el impresionismo. Esa es una de mis pasiones. Pintar impresionista. Es una de las cosas que más amo, captar el color, captar, la naturaleza , la imagen; eso es lo que me apasiona. Aparte de mi obra personal, abstracta o surrealista, una de las cosas que más me apasiona son los paisajes", dijo Bosquez con tono serio y con el rostro afable que lo caracteriza. El pintor relata que dentro de las cosas que más ama pintar son los árboles conocidos como «malinches». «Hay dos cosas importantes que me llaman la atención del malinche: la intensidad de su color y el que siempre está en un paisaje », explica el pintor, quien interrumpe la entrevista para aclarar que no necesariamente es su pintura favorita. «No suelo caracterizarme como un pintor de malinche, pero generalmente me dan hacer paisajes y retratos. Si me preguntás qué obra te gusta, es mi obra personal», agrega.Cuadro pintado por Reynaldo Bosquez | 100% NOTICIAS Reynaldo mientras señala los cuadros revela más que el deseo por pintar, tiene un deseo de transmitir a los demás el amor por la naturaleza, sin hacer acepción de personas por su condición económica. Las creaciones del pintor han llegado a las manos de influyentes políticos y connotados empresarios del país.Al final te das cuenta de que tu obra tiene que ser una obra libre de prejuicios, tiene que ser una obra que enriquezca, una obra que transmita belleza; una obra que transmita esa tranquilidad, esa paz.. », sentencia el pintor.Hoy sus creaciones han viajado a países como Estados Unidos, Francia, Noruega, Costa Rica, Panamá, donde actualmente 26 de sus obras se exhiben en una destacada galería. El lema del pintor es darlo todo sin ver a quién, y considera que capitalizar una obra solo devela lo superficial de la personalidad. «Si vos comenzás a discriminar a tus clientes... Al final te estás destruyendo vos mismo. No hay ningún tipo de construcción moral en tu persona », finaliza el pintor.

