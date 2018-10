ESPECIAL | LAS PRIMICIAS DE 100% NOTICIAS QUE IMPACTARON NICARAGUA ESTE AÑO

Este año ocurrieron una decena de eventualidades que hicieron eco en el ámbito económico, social y político de Nicaragua. Según las estadísticas dede enero hasta la fecha, hubo más de catorce millones de personas que leyeron nuestras noticias. Muchas de ellas fueron primicias develadas por este medio de comunicación, el cual se ha caracterizado precisamente por esto. A continuación le presentamosA finales de febrero se dioVilma Trujillo García, una mujer de 25 años de edad, fue quemada por un supuesto pastor y cuatro personas más en una remota comunidad del país. La información fue dada a conocergracias a un colaborador de 100%NOTICIAS. Días después de que se conociera la noticia, la fémina que tenía quemaduras en el 80% de su cuerpo murió en elEl terrible hecho sucedió el 22 de febrero en una iglesia evangélica de la comunidad El Cortezal, en Rosita, Triángulo Minero, Caribe Norte. El esposo de Trujillo, Reynaldo Peralta narró al medio local La Pedrada, que su esposa pasó ocho días encerrada en la congregación y relató que para quemarla, juntaron unos tucos de leña, la amarraron cerca del fuego y luego la empujaron desnuda. Vilma García Trujillo, la campesina quemada por el pastor Juan Rocha en un ritual de purificación de cuerpo y alma | Cortesía Heberto Jarquín Meses después el juez José Alfredo Silva Chamorro, titular del Juzgado Quinto de Juicio, sentenció a 30 años de cárcel al pastor Juan Gregorio Rocha y cuatro miembros más de la iglesia por quemar viva a la mujer.A los cinco se les encontró culpable del delito de asesinato en perjuicio de Trujillo, y a cuatro de ellos a excepción de Esneyda Orozco se les encontró culpable por el delito de secuestro simple. Por el delito de asesinato la pena fue de 30 años, y por secuestro simple la pena fue de 6 años. Un jurado de conciencia encontró culpables a todos los involucrados, el pasado 2 de mayo.El martes 28 de febrero fue una fecha trágica para elDany Vicente Ramírez. Ese día desatendió no solo la luz roja del semáforo ubicado sobre la Pista El Dorado y el límite de velocidad permitido, sino que también el llamado de los ciudadanos que viajaban en la unidad de transporte colectivo. El accidente dejó por resultado seis personas heridas, 3 de gravedad y una muerta. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad de un vehículo donde muestra el momento exacto donde el autobús de la ruta 164 violó la ley de tránsito en la pista El Dorado de Managua. 100%NOTICIAS reveló el video en la web yhasta el momento. Ada Fabiola fue la víctima de la ruta 164. Ese día recibió su primer pago | Iris Castillo El conductor del bus de la ruta 164 fue condenado a nueve años de cárcel. Además se le prohibió volver a conducir. De los nueve años de cárcel, cuatro son por homicidio imprudente en perjuicio de Ana Fabiola Tapia, una de las pasajeras. Cuatro años de prisión por lesiones imprudentes graves en perjuicio de Héctor Sandino y Saul Ezequiel Téllez Ramos. Y un año de cárcel por lesiones imprudentes leves en perjuicio de Rosalva Morales, todos ellos usuarios del Transporte Colectivo de Managua.El 5 de mayoInternacional (FMI) y recomendó al gobierno aumentar la edad de jubilación e incrementar la aportación mensual de los trabajadores y los empleadores, para evitar la quiebra del sistema de jubilaciones en pocos años. El FMI estimó “una combinación de recorte y racionalización de los gastos operativos y de salud, aumento en la edad de jubilación, incremento del período de cotización mínimo, aumento de la cotización patronal y laboral, y la revisión del mecanismo de ajuste de las pensiones”. El asesor del presidente para Asuntos Económicos y Financieros,dijo a 100%NOTICIAS que estaba a favor de la sugerencia hecha por una misión delpara reducir el déficit financiero del“Yo tengo 68 años o sea ya debería estar jubilado (..) sin embargo no lo he hecho, imagínate cuanto le he ahorrado al país. Yo conozco a mucha gente que se ha jubilado para tener la pensión y después andan angustiados, no hallan qué hacer y salen a pedir trabajo, y prefieren trabajar un poco más y perder la pensión porque el INSS se las congela, a estar haciendo nada en la casa; ¿se ven ustedes a los 60 (años) metidos en la casa haciendo jardinería?“, dijo Arce en ese entonces. Bayardo Arce, asesor presidencial para Asuntos Económicos | 100%Noticias Las declaraciones que el asesor presidencial brindó a 100% NOTICIAS obligaron al p, a brindar un informe sobre la institución estatal y además indicó que la edad de jubilación y laspara obtener una pensiónEl presidente del seguro social hizo fuertes acusaciones a los gobiernos anteriores mencionando que durante el mandato de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, “funcionarios de la Asamblea Nacional y otros entes gubernamentales durante la década de los noventa recibían cheques de pagos complementario del INSS”. Semanas después Arce se rehusó a comentar algún tema sobre la crisis financiera del INSS.El exmánager Hubert Silva viajaba hacia el municipio de Nandaime a visitar a su mamá un domingo de junio. Jamás imaginó que su vida, y la de una familia entera cambiaría por completo.cobró la vida de al menos cuatro personas, entre ellas dos niños. Días después de incertidumbre sobre los hechos, la Comisionada General Vilma Reyes, Jefa de Tránsito Nacional confirmó aque el exmánager de beisbol, Hubert Silva, invadió el carril contrario, provocando de esta manera elSegún testigos,pudo haber sido las causas principales de este suceso donde perdieron la vida de forma inmediata la señora Cleydi Puerto Garay e Israel Antonio Pérez; a la vez rumbo al hospital falleció María Belén Román Puerto de 4 años de edad y el niño Mario Román Puerto de dos años.Silva fue declarado culpable en los juzgados de Nandaime por los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes graves en perjuicio de cuatro personas. El exmanager de beisbol, pasará seis años de prisión.La presentadora de televisión nacionalfuela noche del sábado 24 de junio junto a Osmar Antonio Núñez, informó en ese entonces el medio oficialista Radio Ya. La tambiénpor supuestos vínculos con el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Dos días después la joven fue liberada y brindó una entrevista en exclusiva a 100%NOTICIAS sobre el proceso donde fue encontrada inocente. “El estar libre se lo debo a Jesucristo. Gracias a mi familia que me tiene bien por eso estoyen el programa 100%ENTREVISTAS, conducido por la jefa de prensa de 100%NOTICIAS, Lucía Pineda Ubau. Ana Yanci Ruiz en 100% Entrevistas Ana Yanci relató que en la cárcel la Policía le tomó las huellas y le hizo“Ahí ni cuenta me daba de todo lo que decían de mi en las redes sociales. Doy gracias a Dios de que al momento de mi detención mi madre estaba en Managua, pues ella es de Rivas“.que se tomaría "unos días libres" para pensar y analizar todo lo que hará en su futuro, aunque no descarta volver a trabajar, pero esta vez no en televisión. También, aseguro que se acercará más a Dios.El misterio que rondaba sobre cuánto dinero recibiría e, fue dilucidado en exclusiva a 100%NOTICIAS. Martínez reveló a 100%Noticias que recibirá una pensión de aproximadamente 200 mil dólares anuales por sus 23 temporadas en las Grandes Ligas de Béisbol. “Ya estamos en ese proceso recibiendo la pensión de las Grandes Ligas, es algo que me esforcé, que trabajé, y ahora estamos viendo la compensación sobre eso” manifestó Martínez. El pinolero se convirtió en el primer pitcher latinoamericano en lograr Dennis Martínez al salir de las instalaciones de 100%NOTICIASEn su casa de habitación el excombatiente guerrillero, conocido como “” reveló aque emprende una batalla contra el. La enfermedad le fue descubierta en el mes de noviembre del año pasado cuandoal Hospital Militar. “Después de una larga lucha en las guerras revolucionarias, después de tres guerras y tres guerrillas, abandono, pobreza, miseria, exilio, etc, etc…y que no tenía nada nuevo de experimentar. Resulta que en noviembre en un examen regular, sin sentir nada, sin experimentar ningún tipo de dolor, ni nada extraño en mi cuerpo, en un examen en el hospital Militar, de esos exámenes que se hacen rutinarios,”, dijo Edén Atanacio Pastora Gómez, más conocido como Edén Pastora, es un antiguo guerrillero, político y militar nicaragüense. El exguerrillero y figura principal en la toma del palacio en 1978 aseguró que su esposa "palideció" con la noticia, sin embargó él relató que se encogió de hombros. "Ni frío ni calor, porque yo, aunque no para el dolor”, expresó el “Comandante Cero”. Pastora estuvo en El Salvador realizándose. En el vecino país pasó un mes y tres semanas recibiendo radiaciones, cinco por semana, en totalLa Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue sacudida por una grave denuncia que realizó en exclusiva a 100%NOTICIAS el abogado Álvaro García contra la juez de Audiencias de Tipitapa, Victoria López y su hijo Róger Santos López, asesor de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El abogado García los acusó de coludirse con el abogado leones, Máximo Salazar para pedir 20 mil dólares a los familiares del nicaragüense Wilfredo Álvarez, procesado junto al marero salvadoreño, pero supuestamente utilizaron su nombre, el de un magistrado, y el de lapara cometer el ilícito. El abogado Álvaro García durante una audiencia en Managua | Donaldo Hernández Cuatro días después la Corte Suprema de Justicia indicó que “ante la gravedad de los hechos denunciados, la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, en su carácter de presidenta de la Corte y del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial,El abogado Álvaro García compareció ante el Consejo Judicial donde se reunió por tres horas y medias con los magistrados del, “el Consejo decidió ampliar sus investigaciones, citando a dichos funcionarios y demás personas mencionadas por el denunciante, así como también a otras que han resultado presuntamente involucradas, en la medida que Jueza de Distrito Penal de Audiencias de Tipitapa, María Victoria López Urbina El caso el cual aparentemente estaba siendo investigado se "silenció", luego de que el mandatario nicaragüense Daniel Ortega durante un discurso emitido en el aniversario de la Policía Nacional catalogara la denuncia como “una gigantesca calumnia” contra el Poder Judicial. Hasta el momento no se conoce qué decisión tomó la Corte Suprema de Justicia ante la grave denuncia. Este es el audio en donde la juez de Tipitapa habla con el abogado Álvaro García sobre el caso.Sobre la denuncia, la juez de Tipitapa Victoria López se presentó a las instalaciones de 100%NOTICIAS para dar su versión en una amplia entrevista en donde calificó las acusaciones en su contra como una pasada de cuentas por haber denunciado aestoy anuente que se hagan las investigaciones pertinentes porque se me ha denigrado como mujer, como madre… esto es producto de una trama… en menos de 15 días tres quejas han surgido contra mí, y esto se debe a que se ha rumorado en la CSJ que dos funcionarios —los jueces Sergio Amador Pérez Alonso y Felipe Jaime Sandoval— van trasladados”, reveló la jueza quien aseguró que lo hizo por serLópez agregó que "estaba obligada a poner al tanto las actividades ilíticas y actos de corrupción que se dieran". "En el transcurso de este año se han dado destituciones que han sido personas allegadas a ellos (jueces). A raíz de lo que se dice ahí en los pasillos inició la campaña de desprestigio, los responsabilizo, manipularon al personal del Complejo Judicial de Tipitapa”, agregó la jueza.Y una de las noticias que más creo polémica fue la decisión de la), quien decidió extender a 35 las carreras que no tendrán examen de admisión. La información fue dada a conocer en primicia por 100% NOTICIAS. Hugo Gutiérrez Ocón, vicerrector de docencia de esta casa de estudios lo confirmó. El año pasado la UNAN, Managuaen 24 de las 136 carreras que oferta este centro de estudios, pese a una enorme ola de críticas de educadores quienes señalaron que generaría un supuesto déficit en la calidad del sistema educativo. En este año serán 11.Dentro de la lista de carreras a las cuales se eliminó el examen de admisión el año pasado incluíaEl vicerrector de la, Hugo Gutiérrez, manifestó en ese entonces que la normativa fue aprobada para promover las licenciaturas porque registran baja demanda y para combatir la deserción. Infografía: Carlos Ortiz

