TENGA CUIDADO CON LAS CORRIENTES EN EL MAR

El experto en fenómenos naturales, Agustín Moreira comparte información sobre las corrientes en el mar, por si usted es de los que prefiere pasar las vacaciones en la playa durante esta Semana Santa. Una corriente de resaca o corriente de retorno es una fuerte corriente superficial (o casi superficial) de agua, que retrocede desde la costa hacia el mar. Se genera principalmente por el rompimiento irregular de las olas a lo largo de la cresta, llegando bruscamente a la playa con un índice elevado de energía, desvaneciéndose luego sobre el fondo para, posteriormente, regresar hacia el mar por un canal a través de las olas. Su intensidad depende de la altura de las olas y de las características topográficas de la orilla, siendo además reforzadas por las corrientes de marea, por lo que se hacen más peligrosas en bajamar. Estas corrientes pueden ser visibles o no dependiendo de la intensidad de la corriente y del tipo de sedimento que se encuentra en la playa El peligro real de las corrientes de resaca no es el ser arrastrado por ellas mar adentro, sino la forma en que la persona reacciona: muchos bañistas entran en pánico y tratan de nadar contra la corriente, cansándose enseguida y hundiéndose. La clave para escapar no es nadar contra ella sino en paralelo a la orilla, escapando de esta forma, ya que la anchura de la zona de resaca no acostumbra a ser de mucho más de unos 10 metros. Las corrientes de resaca tienen características muy peculiares que pueden ser identificadas mediante la observación cuidadosa desde tierra o más fácilmente desde un punto alto. Estas corrientes tienen el aspecto de "un río corriendo que se aleja de la costa"; el color de dicho río es ligeramente diferente y contiene burbujas; si dentro del mar hay algunos objetos sueltos como ramas o basura estas corrientes rápidamente las atraen y las alejan de la costa. Las recomendaciones generales para escapar de una corriente de resaca se pueden simplificar en los siguientes 4 puntos:

No luche contra la corriente: ni siquiera los nadadores y rescatistas expertos son capaces de escapar de una corriente de resaca.

Nade en paralelo y luego hacia la orilla. Aun cuando sienta que se aleja demasiado al nadar horizontalmente, la prioridad es salir de la corriente que lo aleja de la costa.

Si no logra escapar, manténgase a flote pataleando: cuanto más agote sus energías, más probabilidades tiene de morir ahogado.

Busque auxilio, grite o agite los brazos; de esta manera puede llamar la atención de los rescatistas.

Adicionalmente se recomienda:

Aprenda a reconocer las corrientes de resaca

Nunca nade solo o donde no hay rescatistas.

Estas recomendaciones se encuentran en la mayoría de los anuncios de peligro en donde las corrientes de resaca son comunes.

