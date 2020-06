Cole Sprouse fue arrestado por protestar ante la muerte de George Floyd

La estrella de Riverdale, Cole Sprouse, fue uno de los miles de arrestados durante el fin de semana en una de las marchas en contra del racismo sistémico. La muerte de George Floyd en manos de la policía ha ocasionado que el mundo entero alce la voz y exija igualdad de derechos para las personas de color y el actor fue una de las muchas celebridades que se unieron al movimiento.

A través de Instagram, Cole compartió su experiencia al ser detenido mientras protestaba contra el racismo y la brutalidad policial en Santa Mónica, Los Ángeles. “Un grupo de manifestantes pacíficos, incluido yo mismo, fueron arrestados ayer en Santa Mónica”, comenzó Sprouse. “Entonces, antes de que la horda voraz del sensacionalismo mediático decida hablar de mí, hay una clara necesidad de hablar sobre las circunstancias: Black Lives Matter. La paz, los disturbios, el saqueo, son una forma de protesta absolutamente legítima. Los medios por naturaleza solo van a mostrar lo más sensacional, lo que demuestra una larga agenda racista“.

Explicó que lo detuvieron porque cuando los policías les pidieron que se retiraran, todos se dieron la vuelta para irse, pero encontraron otra línea de agentes de policía bloqueando su ruta y que fue en ese momento que los comenzaron a atacar.

El actor dijo que como hombre blanco heterosexual y figura publica las consecuencias de su detención no fueron nada comparadas con las de otros dentro del movimiento.

David Brown, un manifestante que fue arrestado junto a Sprouse y retenido en la misma celda, habló con BuzzFeed sobre su experiencia. “Intentamos irnos porque un policía dijo que si no nos arrestarían, pero al dar la vuelta había más policías. Me sorprendió y traumatizó todo porque estaba ahí para presenciar, documentar. Todo el tiempo la policía estuvo preparada para arrestarnos. En retrospectiva, el toque de queda era a las 4 p.m. y en ese momento estábamos infringiendo la ley”.

Brown le dijo al medio que fueron detenidos durante aproximadamente 90 minutos y acusados de un delito menor por violar el toque de queda. Ese día, las autoridades arrestaron a más de 400 personas, aseguró la jefa de policías de Santa Mónica, Cynthia Renaud.

“Esto ABSOLUTAMENTE no es una narración sobre mí, y espero que los medios no lo hagan así. Este es, y será, un momento para mantenerse cerca de otros a medida que la situación se intensifica, brindando un apoyo educado, demostrando y haciendo lo correcto. Este es precisamente el momento de contemplar lo que significa ser un aliado. Espero que otros en mi posición también lo hagan”, continuó Cole. El actor finalizó su mensaje diciendo diciendo que no hablará más sobre su arresto.