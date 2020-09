Phil Claudio Gonzáles, es un músico argentino que recientemente fue comparado con el Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como el "chavo del 8". Una fotografía de González se hizo viral, él se encontraba con unos amigos en una fiesta con una cerveza en la mano y de pronto los ciberseguidores dijeron "este es el clon del chavo", reportó Infobae.

Este hombre se dedica a la música de metal, luce una larga cabellera y flequillo, que de cortárselo, "sería el gemelo del actor y productor mexicano Chespirito".

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh... Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear (...) Un poco de humor para este momento de mierda”, así reaccionó Phil Claudio el pasado 24 de septiembre cuando se desataron los memes en la redes sociales por su enorme parecido al actor mexicano. Ese post tuvo 2,500 comentarios, fue más de 6,100 veces compartido.



Phil, de 55 años de edad, no se esperaba que toda esta comparación se hiciera viral, lo han llamado de varios medios mexicanos para entrevistas, también desde Ecuador, "es algo que salio asi muy rapido, y entonces como que no estaba preparado, sino que era algo que no esperaba, y asi como me van llamando los voy anotando" y agregó que su sueño era ser futbolista, "me rompí una rodilla y ahi tuve que decidir entre el rock y el futbol, tengo una banda "perfectos extraños", aseguró a Ciro Hansen, un comunicador mexicano que lo entrevistó vía facebook.

Las comparaciones y los memes los tomó con mucho humor y hasta compartió los mejores memes en sus redes. Antes de volverse famoso por su parecido al chavo, se dedicaba además de la música, a vender playeras de bandas famosas de rock en su facebook. Una de esas playeras son alusivas a la banda de Pink Floyd, Nirvana, Rammstein, entre otras.