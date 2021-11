Taylor Swift publica una nueva versión de su tema "Christmas Tree Farm"

Miami, 22 nov (EFE).- La cantante Taylor Swift publicó este lunes una nueva versión del tema "Christmas Tree Farm", el éxito navideño que grabó en 2019 y que ahora reedita con apoyo de una orquesta de 70 músicos con arreglo, y a tiempo para los festivos de fin de año.

El tema, al que la estadounidense ganadora de once premios Grammy ha llamado "Old Timey Version", fue grabado en los afamados estudios Abbey Road, en Londres, y deja escuchar instrumentos de cuerdas, vientos y sonidos de cascabeles.

"Esta versión es increíble porque se siente como una sensación navideña más relajada de hacer todas tus compras y relajarte junto al fuego, y definitivamente es esa sensación navideña de la vieja escuela", dijo la intérprete a la plataforma Amazon Music, que ha publicado en exclusiva el sencillo.

La canción original del tema está inspirada en la juventud de Swift, años en los que creció en una granja de árboles de Navidad en Pensilvania, y fue escrita mientras celebraba los festivos de fin de año con su familia.

La publicación de este sencillo navideño se da luego de que la cantante dio a conocer el pasado 12 de noviembre la nueva grabación de "Red", su cuarto álbum de estudio publicado originalmente en 2012 y que en su reelaboración incluye una versión de 10 minutos del tema "All Too Well", además de temas inéditos.

El "Red" de 2021 se colocó en el primer puesto de la lista Billboard 200, el décimo disco de Swift que se encarama a lo más alto de ese listado de la revista especializada.

La plataforma Amazon Music anunció a comienzos de este mes la publicación de canciones originales y versiones de clásicos navideños, dentro de su serie Amazon Original, entre las que figuran el tema "I'll Be Home for Christmas" en la voz de Camila Cabello, y con arreglos de mariachis.

Entre estos lanzamientos figuran también "Carta Navideña", del panameño Sech, así como una versión de "Last Christmas", del trío mexicano de pop-rock Reik.

Marcos Witt y su hija Elena Witt-Guerra se marcan por su parte una versión en "spanglish" de "Noche de Paz (Silent Night) / Santa la Noche (O Holy Night)", mientras que la banda española La Oreja de Van Gogh aporta una versión de "Blanca Navidad".