Tribunal de Brasil rechaza enjuiciar a Juan Darthes acusado de violación en Nicaragua

El Tribunal de Brasil rechazó enjuiciar a Juan Darthes acusado por la actriz Thelma Fardín de violación hecho que ocurrió en Nicaragua durante una gira teatral, por supuestamente no ser de jurisdicción federal, por lo que resolvió que la causa “vuelva a fojas cero”, luego de haber declarado varios testigos y estar el debate en su parte final, denunció la actriz en redes sociales, según lo confirma el portal informativo La Ola Digital.

De acuerdo con el portal digital la actriz Thelma Fardín, a través de su cuenta de Twitter y reproducida en el Instagram del colectivo Actrices Argentinas, destacó que “el mensaje hoy-tras este fallo- es la impunidad”.

Fardín explicó que “viajé a Nicaragua y allí dijeron que había que juzgarlo. Brasil decide que tiene jurisdicción y después de escucharme decide que no tiene jurisdicción. Esto significa un nivel de revictimización violento”, remarcó la actriz.

Además, la actriz destacó que el mensaje “es un escándalo, es de un nivel de impunidad enorme, ya que en este juicio colaboraron tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes. intervinieron movimientos internacionales de mujeres para que este caso llegue a la Justicia”.

De igual manera manifestó que “nos piden que las mujeres vayamos a la Justicia y ella dice esta barbaridad. Si en un caso como el mío pasa esto qué queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la Justicia”, puntualizó.

La Denuncia

En diciembre de 2018 la actriz argentina Thelma Fardín, conocida por su participación en la novela 'Patito feo', reveló que presentó una denuncia en Nicaragua contra el también actor Juan Darthés, de 54 años, al que acusa de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira en esa nación.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo mirá como me ponés, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", dijo Fardín en un video divulgado durante una conferencia de prensa en Buenos Aires del colectivo Actrices Argentinas, que aglutina a más de 400 profesionales del espectáculo.