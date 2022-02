Christian Nodal responde a nicas que piden cancelar concierto por represión en Nicaragua

Dorita, conocida como la "flaca explosiva" recomendó al cantante que busquen información en internet sobre el estado de represión

El cantante mexicano Cristhian Nodal respondió a los nicaragüenses en su cuenta de twitter que le advirtieron de la situación de represión en Nicaragua, por lo que le pedían que cancelara el concierto programado para el 6 de mayo.

"No tenía ni idea, muchísimas gracias por hacérmelo llegar" escribió Nodal sobre un tweet que le compartieron de Locuín. Aunque el cantante no precisó si cancelará el evento o no.

"Señor Nodal, su concierto a Nicaragua; es sobre la falta de justicia para más de 500 asesinatos, 160 secuestros políticos y 300 mil exilios, imagino entre ellos seguidores suyos; sepa respetar el luto y dolor" relató Locuín en su cuenta de la cual tuvo respuesta de Nodal.

No tenía ni idea, muchísimas gracias por hacérmelo llegar. https://t.co/q7mSEVR0AJ — NODAL (@elnodal) February 10, 2022

Otra que se sumó a la campaña para evitar que el régimen normalice el ambiente en Nicaragua, fue Dora Argüello, hija del tricampeón mundial de boxeo, Alexis Argüello, a quien el régimen dio por muerto como suicidio pero su hija ha reiterado que fue asesinado cuando estuvo a punto de renunciar como alcalde de Managua.

"Hola Christian, soy Nicaragüense, supimos que tienes planes de venir a nuestro país a presentar conciertos, lo que es una extraordinaria idea, pero esta vez, solo quiero pedirte de todo corazón no vengas a nuestro país. Actualmente Nicaragua vive bajo una dictadura que mantiene bajo cárcel a presos políticos, hay persecuciones activas a ciudadanos por pensar diferente. Se que no venís por asunto de política, pero no es bueno que se hagan conciertos cuando en nuestro país no hay libertades" escribió Argüello a Nodal.

Dorita, conocida como la "flaca explosiva" recomendó al cantante que busquen información en internet sobre el estado de represión, policial que se vive desde la masacre de estado en abril del 2018.

"También en el país se está sufriendo un proceso de despojo ilegal de las Personerías Jurídicas a las universidades, truncando así el sueño de miles de jóvenes en este nuestro país. Ojalá pronto seamos libres para que nos puedas visitar en paz y en libertad. Cuando hayan verdaderas condiciones en nuestro país" añadió.

La productora Laguna Entertainment confirmó la llegada del artista mexicano para este próximo 6 de mayo. El concierto del novio de Belinda forma parte de la gira Forajido Tour. E