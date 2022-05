Cantante Danny Océano cancela su gira por Nicaragua "no apoya países en dictadura"

El cantante venezolano Daniel Alejandro Morales Reyes conocido como Danny Ocean, intérprete del famoso tema “Me Rehúso” decidió cancelar su concierto que estaba previsto a realizarse este 23 de junio en Nicaragua. A través de su cuenta en Twitter el artista manifestó que esta decisión fue tomada debido a la situación que se vive en el país y por motivos de seguridad el evento lo realizará cuando Nicaragua sea libre y lo hará de manera gratuita.

“Quería informarles por este medio que no realizaré el show que tengo en Nicaragua el 23 de junio a pesar del gran deseo que tengo de ir a cantarles estuve meditando y analizando profundamente la situación país y concluí qué es mejor no hacer la fecha este proyecto no apoya a los países en dictadura simplemente por el hecho de que yo también viví una” señala parte de la publicación del artista.

De igual manera pidió disculpas al pueblo de Nicaragua, pero explicó que si él realizaba este concierto iba a ser inevitable hablar sobre libertad y que eso podría poner en riesgo a él y a todo su equipo.

“Sé que la gente que iba a mi show no tiene la culpa, pero para mí iba a ser inevitable no hablar de la libertad si se daba el concierto y como mencione antes por la seguridad de mi equipo y la mía decidimos mejor esperar a que Nicaragua sea libre para irles a cantar, cuando ese día llegué iré gratis y con todo el amor del mundo” expresó el intérprete de Me Rehúso.

Asimismo, Danny Ocean explicó que una de sus más famosas música como es Me Rehúso es una historia que habla de dejar un amor en tiempos de crisis un símbolo que representa a muchas personas que han salido de sus países debido a la crisis que se viven provocada por los gobiernos, así como sucede en Nicaragua, Cuba y Venezuela.

“Porfa entiendan que tener una canción como Me Rehúso me habla de dejar un amor atrás en tiempos de crisis, es una bandera que nos representa a muchos de nosotros que hemos sido refugiados a causa de la crisis humanitaria, por eso para mí sería incoherente en estos momentos hacer la fecha, espero que entiendan, pido disculpas y mando esperanzas para que algún día Nicaragua sea libre de nuevo abrazos” finaliza la publicación del artista.