Spacey comparece el jueves ante la Justicia británica por agresión sexual

11:45 a.m.

Londres, 13 jun (EFE).- El actor estadounidense Kevin Spacey comparecerá este jueves ante un tribunal londinense para afrontar cuatro cargos por agresión sexual presuntamente cometidos contra tres hombres entre 2005 y 2013 en el Reino Unido, anunció este lunes Scotland Yard.



La Policía Metropolitana de Londres (Met, o Scotland Yard) indica en un comunicado que hoy ha imputado formalmente al intérprete de 62 años, después de recibir el pasado 26 de mayo el visto bueno de la Fiscalía del Reino Unido.



Una vez sea detenido, Spacey se personará el 16 de junio en la Corte de Magistrados de Westminster en Londres, de primera instancia, donde previsiblemente confirmará su identidad y se le leerán las acusaciones, tras lo cual se determinará si puede quedar en libertad condicional.



Los cargos comprenden dos agresiones sexuales en marzo de 2005 en Londres contra un hombre (referido como demandante número 1) que ahora tiene más de 40 años, precisa la Met en su nota.

Una tercera agresión se produjo supuestamente también en la capital en agosto de 2008 contra el "demandante número 2", que actualmente tiene más de 30 años y que le acusa asimismo de hacerle participar en una actividad penetrativa sin consentimiento.



La cuarta agresión sexual, contra el demandante número 3, tuvo lugar, según la Policía, en abril de 2013 en el condado inglés de Gloucestershire.



Tras conocer las alegaciones el mes pasado, Spacey adelantó el 31 de mayo desde Estados Unidos que se presentaría voluntariamente ante la Justicia inglesa, al tiempo que proclamó su inocencia.



"Aunque me decepciona la decisión de la Fiscalía (británica) de presentar cargos, me presentaré voluntariamente en el Reino Unido tan pronto como pueda y me defenderé. Tengo confianza en que demostraré mi inocencia", indicó el actor en un comunicado remitido al programa "Good Morning America" del canal ABC.

El artista estadounidense residió durante varios años en Londres, donde ocupó el puesto de director artístico del teatro The Old Vic entre 2004 y 2015.



Los responsables de esa emblemática sala londinense indicaron en 2017 que habían recibido quejas de 20 personas que aseguraron que fueron acosadas sexualmente por Spacey, quien también afrontó cargos por este tipo de delitos en EEUU.