Suyén Cortez Rojas aclara "yo no estoy peleada con el gobierno"

La periodista Suyén Cortez Rojas aclara que no está peleada con el gobierno y pidió al medio “Coffee Times” que borraran una entrevista que concedió hace unos días

La periodista y expresentadora de “Viva Nicaragua Canal 13, Suyén Cortez Rojas aclaró en sus redes sociales que no está “peleada con el gobierno”. Rojas brindó una entrevista al medio digital “Coffee Times” y afirmó que dejó de “hacer periodismo” para hacer de “boba”.

Suyén Cortez Rojas explicó que la entrevista con el medio digital era de carácter “espiritual” y que ha sido supuestamente manipulada por medios que según ella adversan al “gobierno” de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Ellos (los dueños del canal de Youtube) solo iban publicando capítulos y capítulos y justamente en un capítulo de esa entrevista yo expreso el malestar que yo empiezo a sentir cuando ya no me siento a gusto hablando mal de la gente en un programa donde hay un segmento de chismes”, afirmó la periodista.

“Entonces, yo no estoy peleada con el gobierno, yo no tengo problemas con el gobierno, ni voy a permitir que tergiversen mis palabras para utilizarme para su guerra campal”, aseguró.

Cortez Rojas manifestó que mantiene buenas relaciones con la televisora donde laboró y que hasta le dan cobertura a sus “emprendimientos”.

“Les voy a hacer franca. El hecho que ya no me guste estar involucrada en chismes, en esto, en farándula, en la manera nueva de hacer televisión, no significa que yo esté mal ni quiera emprender una guerra en contra del gobierno, porque al final y al cabo ellos me dieron la oportunidad de ejercer en sus medios” dijo.

Agregó “yo ejercí, hice mi trabajo bien. Me hice famosa, todo eso, y además de eso, cuando yo me fui, yo dejé las puertas abiertas, el dueño del canal (me dijo): ‘¿Estás segura que te vas?‘. ‘Sí, me voy‘. ‘¿Tenés tus motivos?‘ ‘Sí, tengo mis motivos”, manifestó Cortez en un video corto publicado en su página de Facebook.

Pide borrar entrevista

Suyén Cortez, pidió al medio “Coffee Times” borrar la entrevista publicada en el canal de Youtube.

Además dijo que “jamás” volvería a dar una entrevista, pero “ni que sea el papa (Francisco)” que se la solicite.

“Acabo de hablar con la dueña de ese canal de Youtube y le dije: ‘Fijate que no me gustó el desenlace de esta entrevista. Íbamos a hablar de Dios. La gente está tergiversando lo que vos hiciste, espero de buena fe, así que yo no quiero más esa entrevista en redes‘, y ella decidió borrar toda la entrevista y yo voy a hacer lo mismo con la mía. Y jamás ni que sea el Papa que me pida una entrevista yo no la vuelvo a dar si no es en mis redes”, manifestó.

“Hay gente que está esperando que yo me resbale en una cascarita para hacer leña del árbol caído y eso no va a pasar porque a los hijos de Dios todo nos va bien”, finalizó Cortez Rojas.