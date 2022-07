Murió el actor James Caan, uno de los protagonistas de "The Godfather"

Los Ángeles (EE.UU.), 7 jul (EFE).- El actor James Caan, que pasó a la historia del cine al interpretar a Sonny en la saga "The Godfather", falleció en la noche del miércoles a los 82 años, informó este jueves su familia a través de su perfil de Twitter.

"La familia aprecia el amor y las condolencias y pide que se continúe respetando su privacidad en este difícil momento", añadió el comunicado.

Por su papel en la primera entrega de "The Godfather", Caan recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto. Entre su filmografía destacan otros títulos como "The Rain People" (también bajo la dirección de Francis Ford Coppola) "Brian's Song", "Rollerball" y "A Bridge Too Far".