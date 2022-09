Presentan una querella de agresión sexual contra Ricky Martin

10:20 a.m.

El cantante presentó el pasado miércoles una demanda contra su sobrino por extorsión, daños y perjuicios, solicitando una compensación no menor a 30 millones de dólares

Una querella de agresión sexual fue presentada contra el cantante puertorriqueño Ricky Martin en un cuartel de San Juan, pocos días después de que el artista demandara a su sobrino Dennis Yadiel Sánchez por extorsión.



El portavoz de la Policía de Puerto Rico, Axel Valencia, confirmó este sábado a Efe la radicación de la mencionada querella contra Enrique Martin Morales, nombre de pila del cantante.



"Hay una denuncia que se puso ayer en horas de la tarde en el cuartel de Río Piedras por una víctima que es adulta", explicó Valencia.



El portavoz agregó que son "investigaciones bien sensibles" y que por los protocolos de protección de víctimas "se protege la identidad" de las mismas.

La Policía no puede revelar el nombre del querellante aunque, según el medio local Primer Hora, se trata nuevamente de su sobrino, quien logró ex parte una orden de protección por violencia doméstica contra su tío el pasado julio.



El Tribunal de Primera Instancia de San Juan archivó el pasado 21 de julio ese caso después de pedir Sánchez dejar sin efecto la orden de protección solicitada, pareciendo que todo quedaba zanjado.



Sin embargo, el cantante presentó el pasado miércoles una demanda contra su sobrino por extorsión, daños y perjuicios, solicitando una compensación no menor a 30 millones de dólares.



"El demandado Sánchez ha amenazado y extorsionado al demandante que a menos que se le compense económicamente, continuará con su campaña de asesinarle su reputación e integridad mediante imputaciones falsas y maliciosas", indicó la demanda.





Según el texto, "las acciones temerarias, maliciosas y culposas de Sánchez fueron motivadas por el deseo de exponer al demandante al odio y desprecio de su fanaticada y de coartar sus oportunidades de negocio y destruir su reputación".



Dichas acciones causaron que le cancelaran al demandante contratos millonarios y proyectos artísticos presentes y futuros. Los daños pecuniarios se cuantifican en una suma no menor de 10 millones de dólares.



Además, han causado daños a la reputación del demandante que se cuantifican a la fecha de la presentación de esta demanda en una suma no menor de 20 millones de dólares.



Sánchez, de 21 años, alegó en su momento que mantuvo una relación sentimental con Ricky Martin durante siete meses y que, tras la ruptura, su tío lo intimidó y se acercó en varias ocasiones a su hogar.



El cantante siempre calificó las alegaciones de "completamente falsas".