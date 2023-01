La familia subrayó que el legado musical de Crosby "seguirá vivo a través de su legendaria música"

La leyenda del rock David Crosby, fundador de bandas míticas de los sesenta como "The Byrds" y "Crosby, Stills & Nash", falleció este jueves a los 81 años.



"Con gran tristeza, tras una larga enfermedad, ha fallecido nuestro querido David (Croz) Crosby. Estaba rodeado de amor por su esposa y alma gemela, Jan, y su hijo Django", escribió la mujer del músico en un comunicado publicado por los medios.



En la nota, la familia subrayó que el legado musical de Crosby "seguirá vivo a través de su legendaria música".



El cantante y compositor, nacido en California (EE.UU.), era hijo del cineasta Floyd Crosby.



Comenzó su carrera musical en la infancia junto a su hermano, para más tarde desarrollar su trayectoria profesional junto al cantante Roger McGuinn.





En 1964 Crosby y McGuinn formaron The Byrds con los músicos Gene Clark y Chris Hillman.



La agrupación obtuvo un gran reconocimiento un año más tarde cuando presentaron su versión del clásico de Bob Dylan "Mr. Tambourine Man", que dio nombre a su disco debut, con canciones como "Turn Turn Turn".



Crosby estuvo involucrado sentimentalmente con la cantante de folk canadiense Joni Mitchell, quien le puso en contacto con Neil Young y Stephen Stills.



Su aventura con "The Byrds" culminó con su expulsión del grupo en 1967. Más tarde, Crosby fundó junto a Stills y Graham Nash la banda de folk-rock "Crosby, Stills & Nash", a la que más adelante se sumó el cantante canadiense Neil Young.



El grupo dio su primer concierto como trío en el festival de Woodstock en 1969.



Aunque la adhesión de Young supuso el éxito comercial de la banda, con álbumes como "Deja Vu", con grandes hits como "Woodstock" y "Teach Your Children", el grupo se disolvió por diferencias de egos.



Ambas bandas fueron una pieza clave del desarrollo del folk-rock y el country-rock que se gestó en California y se popularizó en la década de 1970.



Crosby continuó como solista y el último disco que presentó fue en 2021 bajo el nombre de "For Free".



En el terreno personal, el músico tuvo problemas de adicción con el alcohol y las drogas durante años. De hecho, en 1982 fue arrestado en Dallas (Texas) por posesión de drogas y armas, algo por lo que recibió una sentencia de cinco años de cárcel, aunque solo cumplió cinco meses entre rejas.



En 1994 tuvo un trasplante de hígado que fue pagado por el músico Phil Collins, tras ser diagnosticado con hepatitis C.