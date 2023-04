10:15 a.m.

La actriz Maribel Guardia rompe el silencio tras la muerte de Julián Figueroa, reveló que tomó la decisión de cremar a su hijo para que su nieto no tuviera que verlo en un féretro

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia rompió el silencio este martes tras la muerte de su único hijo Julián Figueroa el domingo 9 de abril a la edad de 27 años cuando se encontraba en su casa en la Ciudad de México.

Con un nudo en la garganta expresó que apenas “le cae el 20” para aceptar la muerte de su hijo a quien describió como el niño de sus ojos que tenía tanto para dar y estaba empezando su carrera.

Aunque la artista se había mantenido en completo hermetismo desde la muerte de su hijo, tomó unos minutos para hablar con medios locales y agradecer el cariño de sus fans.

“Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián. Yo sé que el duelo apenas está empezando y me falta mucho camino por recorrer”, confesó.

La actriz explicó que junto a su nuera Imelda Garza tomaron la decisión de cremar el cuerpo de Julián Figueroa con el objetivo de que su nieto no viera a su padre en un féretro. “Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio y Dios me lo quitó”, dijo Maribel Guardia.

Al concluir la famosa actriz pidió al público que rezaran por el descanso de Julián Figueroa y para que Dios le conceda a su familia pronta resignación.

“Recen mucho por mi hijo y recen mucho por nosotros para que podamos tener valor y ruego a Dios para que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo”, finalizó.

Muerte de Julián Figueroa

El fallecimiento de Julián Figueroa fue confirmado por la famosa actriz a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, donde reveló que la causa fue un infarto fulminante y pide respeto a la privacidad de la familia en un momento de profundo dolor.

“Estimados amigos, siento tener que comunicar la partida de mi hijo Julián Figuero, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno”, expresó Maribel Guardia.