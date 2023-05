La venta oficial de boletos para el público en general empieza el próximo día 13 de mayo

El artista de música regional mexicana Christian Nodal ofrecerá 31 conciertos en Estados Unidos entre el próximo 25 de agosto y el 12 de noviembre como parte de la gira "Foraji2 Tour 2023", según informó este lunes la organización en un comunicado.



La nota destaca que la gira visitará las ciudades y salas de conciertos más importantes de Estados Unidos con un espectáculo renovado pero sin abandonar la esencia del mexicano regional.



"Estar en el escenario y compartir mi música con los fans es donde más me siento yo. No veo la hora de estar con mi gente para mostrarles este nuevo 'show' que tendrá muchas sorpresas y, por supuesto, mucha música que pone la cultura mexicana en alto", dijo Christian Nodal, creador del "mariacheño", que une los géneros norteño y mariachi.



La gira, que cuenta en principio con 31 conciertos, comenzará el viernes 25 de agosto en el Honda Center de la ciudad de Anaheim y terminará el domingo 12 de noviembre en el Santander Arena de Reading, en Pennsylvania.



"Foraji2 Tour 2023" supondrá tres meses de conciertos en varias ciudades de Arizona, California, Florida, Nueva York, Texas y otros estados.



"No se puede negar la popularidad y el alcance de la música regional mexicana, por lo cual siempre ha sido importante para nuestra empresa", agregó Alex Cárdenas, director de giras de Cárdenas Marketing Network (CMN), la compañía con la que trabaja el artista.



"Es nuestro orgullo producir de nuevo el tour de Christian Nodal, uno de los grandes de la música latina, que sigue rompiendo récords y barreras", destacó.



Nacido en Caborca (Sonora), Nodal ha fusionado los sonidos clásicos de la música mariachi con el acordeón para crear el "mariacheño", un término que él mismo acuñó.



Nodal es uno de los cantautores de regional mexicano más exitosos, ganador de cinco Latin Grammy, ocho Latin Billboard, once Latin AMA Awards, diez Premios Lo Nuestro, ocho Premios Juventud, un reconocimiento a su 'Extraordinaria Evolución' por los Latin AMA Awards y dos Premios Tu Música Urbana.



El mexicano tiene diez millones de suscriptores en YouTube y 20 millones de escuchas en Spotify.