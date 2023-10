Madonna dice estar recuperándose de su emergencia médica y agradece el cariño de sus fans

11:55 AM

La reina del pop, Madonna, se pronunció este lunes por primera vez sobre la emergencia médica que la ha alejado de los escenarios, aseguró estar "en el camino hacia la recuperación" y agradeció el cariño de sus fans.



Madonna, de 64 años, publicó un mensaje en Instagram casi dos semanas después de que su representante, Guy Oseary, anunciara que la cantante tuvo que ser hospitalizada por una infección bacteriana grave y que posponía su inminente gira mundial.



"Gracias por su energía positiva, oraciones y palabras curativas y alentadoras. He sentido su amor. Estoy en el camino hacia la recuperación e increíblemente agradecida por todas las bendiciones en mi vida", dice la artista al inicio de su breve texto.



"Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que hubiera comprado entradas para mi gira", agregó Madonna, que también expresó pesar por sus trabajadores.

Leer más: Taylor Swift anuncia catorce nuevas presentaciones en Europa y a Paramore como teloneros



"Ahora estoy centrada en mi salud y en ponerme más fuerte y ¡les aseguro que volveré con ustedes tan pronto como pueda!", destacó.



Madonna señaló que está reprogramando las fechas de su gira en Norteamérica, que iban a empezar el próximo sábado en Vancouver (Canadá), y dijo que espera "comenzar en octubre en Europa", como estaba previsto.



Precisamente este lunes los medios de Nueva York se hacían eco de dos fotos en las que se puede ver a Madonna de incógnito paseando por la calle y con la mano en un semáforo, publicadas el domingo en TikTok por la periodista de entretenimiento Lauren Conlin.



El 28 de junio, el representante de Madonna indicó que unos días antes Madonna "desarrolló una infección bacteriana grave que hizo que estuviera ingresada varios días en la UCI", lo que despertó preocupación por su estado de salud.