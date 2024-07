Actriz nicaragüense Desiree Estrada comenta su participación en la serie Griselda Blanco de Netflix

Equipo de Periodistas

Julio 02, 2024 06:06 PM

Desiree Estrada, una actriz que nació en Miami, Estados Unidos, pero creció en Nicaragua, se abre paso en Hollywood, es parte del elenco de la serie de Netflix Griselda Blanco, junto a otros actores latinos.

Estrada ha explorado diversas facetas en su vida como el modelaje, estudió Marketing y publicidad en la Universidad Americana, empezó a estudiar periodismo en Miami, pero en su ser vibraba una inquietud actoral.

“Yo quería estar en cámaras pero no tenía formación artística de Nicaragua, decidí probar Periodismo en la Universidad de la Florida, pero una psicóloga me ayudó a descubrir mi vocación, ya tenía 25 años, iba por mi tercera carrera, ya no empecé periodismo y me pasé directo a teatro y me gradué con honores. Esa era la carrera de mis sueños, porque porque las clases no se sentían como clases”, dijo Estrada al periodista Osman Flores en su programa Acceso Vip que se transmite por 100% Noticias.

En el podcast Acceso VIP, Osman Flores conectó a Desiree con su infancia, la que transcurrió en el departamento de León, Nicaragua.

“La Purísima de León siempre ha sido de mis primeras memorias, recuerdo el colegio Pureza de María, donde me formaron monjas y me fascinaba la idea de ser monja. León siempre será mi ciudad favorita”, reconoce la actriz.

Desiree está orgullosa del trabajo realizado junto a la colombiana Sofía Vergara, a través de la famosa serie de Netflix. “Tal como la ves en pantalla, es en persona. Es muy característico de nosotros los latinos que nuestra personalidad traspasa las pantallas. Ella es una persona que me inspira como actriz”.

Según Desiree, Sofía Vergara supo identificar un nicho de mercado en el que podía destacar y es un ejemplo para otros “me inspira a darme cuenta que a pesar de que la industria es cerrada…si ves los comienzos de Sofía Vergara tenía un cabello café muy oscuro, ahora ya tiene un poco más de libertad en su forma de ser, su éxito le ha dado libertad de escoger sus propios papeles, su estilo de ropa, todo lo que quiera hacer puede hacerlo y eso como actriz me motiva como latina”, asegura la nicaragüense.

Según Desiree, el proyecto de “Griselda” dejó muchas cosas positivas en su vida, además de compartir elenco con Sofía Vergara, la cantante Karol G, actores y directores reconocidos y hasta una recomendación en Colombia, país donde tiene representante.

“El director me propuso que probara suerte en Colombia, él cree en mi perfil, y ahora tengo representación en ese país con José Rivera, uno de los manager más grandes”, comentó Estrada.

También aprende de grandes figuras como Juan Pablo Rincón, un director de casting de proyectos en Latinoamérica y España.

“Ir a aprender de primera mano con los top de Latinoamérica ha sido algo que me ha llenado de satisfacción. No solo se basa en lo que yo puedo cobrar sino también de aprender y desarrollarme como actriz lo más que pueda, ya sea en el mercado americano o latinoamericano”, dijo a Osman Flores.

En más de una ocasión a través de distintas cadenas hispanas, actrices de renombre entre ellas Sofía Vergara han reconocido ser víctimas del bullying por ser hispanas, este no es el caso de Desiree.

“Fíjate que me ha ido muy bien, me han recibido muy bien, he trabajado en cosas americanas…tuve la oportunidad de trabajar con algunos latinos y me sentía súper contenta. Si es verdad de que no hay tanta oportunidad para los latinos como, en mi caso me he dado cuenta en un set resulta que soy única Latina o y eso me ayuda a resaltar, pero al mismo tiempo me siento mal porque debería de haber más oportunidad para todos”, considera la actriz.

Estrada sueña con seguir creciendo y compartir escenarios con grandes de la pantalla. Forbes la incluyó en la lista de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica, misma que integran empresarias, defensoras de Derechos Humanos y hasta beldades nicaragüenses como Sheynnis Palacios.

“Me sentí muy honrada estar en la lista y me siento muy feliz por todas las cosas que están pasando. Siento que hace 10 años cuando yo estaba en los concursos de belleza, entre más buscaba atención para demostrar mi talento, menos oportunidades llegaban, cuando yo decidí educarme y tratar de ser mejor, las oportunidades han venido solas. Las menciones vienen sin que yo las busque”, sostiene la compatriota.

Añade que “Ahorita me encuentro en un momento de mi vida de mucha paz, estabilidad y lo estoy apreciando mucho, me encanta estar así me da mucha calma…Me gustaría enfocarme más en la actuación y enseñarle a las personas que hay gente con mucho talento especialmente en Nicaragua y enseñarles que hay espacio para nosotros, que busquen ese sueño”, recomendó a otro que anhelan triunfar en la actuación.

Desiree sueña con ganar un Oscar, y lograr algo tan grande como Sheynnis Palacios, la primera nicaragüense que se convirtió en Miss Universo en 2023 y a quien todavía no ha tenido la oportunidad de conocer.