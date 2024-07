Sheynnis Palacios degusta nacatamal en MasterChef Celebrity que la transportó a Nicaragua

“La vida me cambió para siempre a mí, a mi familia y a Nicaragua entera porque esto fue una luz de esperanza”, compartió Sheynnis Palacios al hablar de su coronación como Miss Universo 2023

Equipo de Periodistas

Julio 19, 2024 03:31 PM

La actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, conmovió a los participantes y a la audiencia del programa televisivo MasterChef Celebrity Colombia durante su reciente participación como invitada especial. La joven nicaragüense cautivó con su presencia, sencillez y la inspiradora historia que la ha llevado a alcanzar sus sueños.

La presentación de Sheynnis estuvo a cargo de la actriz y conductora colombiana Carmen Villalobos, quien con palabras llenas de admiración destacó la valentía y el espíritu inspirador de la reina universal.

"Damos la bienvenida a esta cocina a una mujer valiente, cuya historia inspira a todos aquellos que persiguen sus sueños sin importar las adversidades", expresó Villalobos.

Palacios deslumbró con un elegante vestido rojo con estampado de acuarela y fondo blanco, de corte suelto y cuello tortuga, un atuendo que resaltaba su belleza y naturalidad.

La reina de la belleza universal aprovechó su participación para compartir con los presentes lo que significa llevar la corona de Miss Universo, un sueño hecho realidad que ha impactado positivamente su vida, la de su familia y la de su país.

“La vida me cambió para siempre a mí, a mi familia y a Nicaragua entera porque esto fue una luz de esperanza, fue un momento de celebración para todos ellos también y me lo he gozado”, compartió Sheynnis Palacios al hablar de la primera corona ganada por una nicaragüense.

Alicia Machado, Miss Universo 1996 y actual participante del concurso culinario, aprovechó la oportunidad para conversar con Palacios sobre las experiencias que comparten como reinas universales. Ambas coincidieron en el impacto positivo y transformador que este título representa.

El nacatamal que la transportó a casa

El momento más emotivo de la participación de Sheynnis llegó cuando degustó un nacatamal inspirado en el sabor nicaragüense. Este platillo la transportó instantáneamente a su patria, Nicaragua, a la que no ha podido regresar desde su triunfo en Miss Universo el pasado noviembre.

"Yo me quiero poner de pie y darte un aplauso", dijo. "Me hizo recordar cuando vendía nacatamales con mi familia en Nicaragua", dijo. "A pesar del tiempo (de cocción), la textura y el sabor del pueblo nicaragüense estaban ahí. En nombre de Nicaragua y Centroamérica entera, yo te quiero decir gracias por regresarme a mi país a través de un nacatamal".

Carmen y Sheynnis: Un derroche de belleza y simpatía

Otro de los momentos que se viralizó en las redes sociales fue cuando Carmen Villalobos y Sheynnis Palacios grabaron un video desfilando como reinas de belleza. La complicidad y el buen humor de ambas cautivaron a miles de seguidores, quienes no dudaron en compartir el video y llenarlo de elogios.

Una publicación compartida por CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)Con lágrims en los ojos, Sheynnis Palacios se puso de pie y, se dirigió al actor costarricense Gary Centeno para agradecer la preparación del nacatamal, reconociendo que este platillo típico la había devuelto a su tierra natal.

Ambas latinas derrocharon belleza y simpatía mientras daban pasos muy sincronizados y finalizaban el desfile con una vuelta triunfal.

Carmen Villalobos aprovechó la oportunidad para expresar su admiración por Sheynnis, destacando su inspiradora historia de vida y su compromiso con la salud mental.

"Qué rico conocer de cerca tu historia de vida, tus tamales "nacatamal" y ver como empoderas a través de tu programa a personas que sufren de salud mental. Definitivamente, eres un gran ejemplo para las personas que te siguen", escribió la presentadora de televisión en sus redes sociales.

Palacios, por su parte, agradeció a Villalobos por sus palabras y expresó su alegría por haber compartido con ella. "El placer fue todo mío. Feliz de compartir con vos y conocer lo maravillosa mujer que sos", respondió la Miss Universo.

Este simpático video fue un broche de oro para la visita de Sheynnis Palacios a MasterChef Celebrity Colombia.