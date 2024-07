Karol G, la artista de la empatía, llena cuatro noches el estadio del Real Madrid

Equipo de Periodistas

Julio 20, 2024 02:14 PM

Inteligencia, empatía, don compositivo y para la búsqueda de alianzas, defensa feminista y LGTBiq+. Son muchas las razones que explican por qué Karol G es desde este sábado la primera estrella en llenar cuatro noches el estadio del Real Madrid, pero, sobre todo, que es su momento.



"Es evidente que el timing ha sido fundamental para que vendiese sin aparente esfuerzo cuatro Bernabéus (el estadio del Real Madrid). Siempre está en el lugar adecuado en el momento clave. Y sabe aprovechar cada momentum que se le brinda, o que ella provoca, con éxito", señala a EFE el DJ y cronista musical Agustín G. Cascales.



Hasta la eclosión con su más reciente álbum, 'Mañana será bonito' (2023), uno de los máximos galardonados en los últimos Latin Grammy, o su distinción como Woman Of The Year por la revista especializada Billboard, el camino de Carolina Giraldo (Medellín, Colombia, 1991) fue largo y lleno de hitos cada vez más importantes, aunque empezara por un "no" a su paso por el concurso 'The X Factor'.



"Cuando ya no quería seguir sufriendo porque no alcanzaba el éxito, su padre hipotecó su vida para cumplir el sueño de su hija", recuerda a EFE Víctor Sánchez, director de la agencia especializada en urbano latino El Poder De Tu Música, en relación con las giras que se sufragó a sí misma en sus primeros años y que le permitieron realizar en 2013 su primera colaboración importante con Nicky Jam.



Empezó a trenzar así una serie de duetos que la llevaron a cerrar un contrato con Universal Music Latino, la misma discográfica que unos años antes desechó su fichaje porque no creía que una mujer tuviera éxito en el ámbito del reguetón... que hoy gobierna.



"Es muy inteligente y sabe lo que hace. Por eso se desmarca de otras, porque pisa firme, estudia lo que hay ahora, a su público y hace música que gusta. Está preparada para ser una superestrella", destaca a EFE Nadia Leal, responsable musical de la revista de tendencias Neo2.



En 2018 se hizo pública su relación con su compañero de profesión Anuel AA. "Ya era conocida en muchos países, pero eso la catapultó más, sin duda alguna", destaca Víctor Sánchez, que también apunta al buen ojo de su alianza como coproductor con Ovy On The Drums.



"A ella, a su vez, lo que la hace más imponente es su olfato para saber cuándo una canción es éxito (...). Pero llegar hasta aquí no es casualidad", añade Sánchez ante la manera en la que por ejemplo convirtió 'Tusa' junto a Nicki Minaj en uno de los grandes temas de los confinamientos por la pandemia.



Respaldada por su hermana Jessica, "una abogada con un sentido de los negocios impresionante" y una discográfica que desde entonces "no ha escatimado nada en poner a la colombiana en la órbita de la música", su crecimiento ha sido exponencial.



A la vez, si algo la caracteriza es su "cercanía y espontaneidad". "Aún cuesta identificarse con artistas que llenan estadios con la facilidad con que ella lo hace y se siente auténtico su deseo de ser querida y no solo admirada", afirma Cascales, y recuerda cuando en 2022 se plantó en la marcha del Orgullo de Madrid por sorpresa con su propia carroza.



"Muchos artistas latinos se acercan con buenas palabras al colectivo, pero pocos han visibilizado su férrea defensa de la diversidad con actos tan rotundos. De hecho, en 2024 ha repetido", subraya el periodista.



Según Ticketmaster, el público LGTBiq+ se ha convertido en uno de los graneros más importantes de seguidores para la colombiana, por detrás del público femenino, que representa el 70 %, lo que la emparenta con otro gran fenómeno musical actual como es Taylor Swift.