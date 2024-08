Equipo de Periodistas

Agosto 19, 2024 02:22 PM

La comunicadora y empresaria mexiconicaragüense Martha Debayle destacó en una entrevista con EFE, con motivo de su nuevo pódcast, que la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México y la candidatura de Kamala Harris en Estados Unidos son ejemplos inspiradores de poder y "de que una mujer sí puede tenerlo todo".

"Creo que son dos figuras de profunda inspiración y que nos muestran a todas las demás el gran poder que tenemos las mujeres para convertirnos en lo que queramos ser y que no tenemos que renunciar necesariamente a nada para hacer nuestros sueños realidad", expresó Debayle, quien el jueves lanza su pódcast 'Off the record'.

Debayle, una de las voces femeninas más influyentes de la radio en México, señaló que ambas figuras son un ejemplo "de dos cosas muy importantes: del poder de una mujer y de que una mujer sí puede tenerlo todo, porque las dos están casadas, porque las dos son mamás, porque las dos tienen familia".

"Kamala tiene hijastros, este es su segundo matrimonio, es probable que sea la mujer más poderosa del mundo, pensando que esa presidencia es la más importante del mundo, y ciertamente, Claudia (Sheinbaum), siendo la primera mujer mexicana en llegar a la presidencia", apuntó.

"Simplemente por eso, creo que las dos figuras deben de ser de gran motivación y de gran aprendizaje para todas", añadió Debayle.

Un pódcast "todo sobre honestidad"

Debayle, quien también se ha convertido en un ícono de moda y estilo, estrenará este jueves, tanto en audio como en video, 'Off the record', presentado por la productora Wondery, con el que promete "un pódcast diferente a todo lo que hay allá afuera, un pódcast que sea todo sobre verdad, todo sobre honestidad".

La locutora compartió que, tras 37 años en la radio y 18 en su programa 'Martha Debayle en W', ha dimensionado “el poder que tiene la honestidad y el poder que tiene compartir la experiencia, el conocimiento, la historia y los aprendizajes”, según le han expresado sus oyentes, a quienes llama “cuentahabientes”.

“(Cuando) me dicen que gracias a lo que escucharon tomaron una decisión muy fuerte en su vida, desde divorciarse hasta no cometer un suicidio, hasta cambiar de carrera, hasta irse a estudiar fuera, hasta repensar lo que piensan (...) me doy cuenta del impacto que tiene el aprendizaje, la experiencia, la verdad”, expuso.

Por ello, creó un pódcast basado en la honestidad con invitados de su círculo más íntimo y amigos con quienes ha tenido conversaciones "entrañables".

Entre ellos, su esposo Juan Garibay, con quien participará en una charla "entre matrimonios", junto con los actores Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, y los conductores Sissi Cancino y Leonardo Kourchenko.

"(Sobre) cómo hemos brincado los retos y los obstáculos, y lo complicado que ha sido resolver ciertas cosas cuando eres una familia reconstruida", adelantó.

Entre otros invitados, mencionó a "un par de amigos que han perdido a su pareja" y a una amiga "que es banquera y que es una pistola para finanzas personales".

“Me ha enseñado tanto, le he copiado tanto, le he aprendido tanto, que dije: 'Oye, voy a traer a Victoria de Miami para que le enseñe a todas las mujeres cómo logró ella retirarse a los 50 años y cómo logró hacer el patrimonio que ella hizo(…) y esta es una mujer que nadie conoce, pero es una mujer como cualquiera de nosotras'", expresó.