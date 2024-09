Sheynnis Palacios revela cómo conoció a su novio Carlos Gómez

Equipo de Periodistas

Septiembre 09, 2024 12:35 PM

La Miss Universo 2023, la nicaragüense Sheynnis Alondra Palacios Cornejo, reveló en el programa de espectáculos “Pica y se Extiende” como conoció a su novio Carlos Gómez, quien es un ex beisbolista de origen venezolano y entrenador profesional.

“Amor en el aire, literal en un avión”, dijo Palacios, quien reconoció que quedó enamorada desde el primer momento que cruzó la mirada con Gómez.

“Tomamos el mismo vuelo, yo sabía que él era famoso. Él sabía que yo era famosa y fue como, me puedo tomar una foto con vos, él me dice a mí y yo sí, yo te conozco y entonces yo creo que también te conozco y fluyó”, contó Palacios en una entrevista con la exreina de belleza mexicana Andrea Meza.

Agrega “iniciamos a hablar hasta el día de hoy seguimos conversando ahora con una relación de por medio llena de muchos compromisos”.

Palacios dijo que Gómez es una persona que le “suma”, por lo cual ambos “compaginan perfectamente”.

“La leyenda de las Miss Universos, se hace realidad, me llegó, me llegó el amor. Estoy muy feliz. Estoy contenta. Es una persona que me suma, que me apoya, que me entiende y que también respeta cada uno de los espacios porque ser una reina de belleza con tiempo de 24/7 los 7 días de la semana es complicado y lo más bonito es que compaginamos perfectamente”, expresó.

También compartió que al inicio de la relación decidieron mantener la decisión en privado, bajo el seudónimo de “Diamante”.

“Cuando él estaba en uno de los proyectos en la televisión no queríamos que las personas supieran que era yo entonces dijimos vamos a utilizar un seudónimo desde el día 1, él me dijo es un diamante, cuando él me vio hablamos, me dijo es que irradia tanta luz, no sé si fue la labia, verdad, no lo sabemos, se la rifó”.

Asegura que la decisión de hacer pública la relación sentimental fue en equipo.

“Me encanta tener este momento en donde estoy disfrutando mi etapa de querer a alguien ya de hecho está el ojo público, pero decidí tenerla para que no se tornara por el hecho de ser mujer que mi triunfo estuviera enfocado en el amor. Ahora estamos público porque lo decidimos, así que somos un equipo todo el tiempo, nos decimos vos y yo un equipo”.

Aparentemente la relación comenzó hace cuatro meses cuando Carlos Gómez iba a la “Casa de los famosos” en el mismo avión que Sheynnis.

La nicaragüense, de 24 años, y el exbeibolista, de 38, confirmaron su romance tras presentarse juntos al evento organizado por Miss Universo México, que se llevó a cabo en Cancún.

Carlos 'El cañón' Gómez es un pelotero de origen venezolano nacido el 4 de diciembre de 1985 que jugó con los Mets de Nueva York en el béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos.

Antes de formar parte del reality show 'La casa de los famosos', de la que fue expulsado por violencia, Gómez participó en 'Exatlón Estados Unidos', un programa de competencia y resistencia física.

En la red social Instagram, donde sube instantáneas de sus rutinas de ejercicios, viajes, moda y apariciones en la televisión, Gómez ha superado los 182.000 seguidores.

La reina de belleza ha visitado en los últimos meses Costa Rica, Estados Unidos, India, República Dominicana, Jamaica, Bolivia Panamá, México, entre otros países.

Entre sus planes al finalizar su reinado está volver al periodismo, escribir una "autobiografía" y llegar a ser "una gran productora audiovisual".

Palacios, que vive en Nueva York para atender sus compromisos con la franquicia internacional y que de momento no tiene fecha de retorno a Nicaragua, es la primera nicaragüense y centroamericana que gana el Miss Universo, cuya edición de 2023 tuvo lugar en noviembre en El Salvador.

El equipo de Miss Nicaragua atraviesa un momento complicado en su país luego de que la exdirectora de la organización Karen Celebertti fue desterrada por el Gobierno que preside Daniel Ortega y acusada por los delitos de conspiración y traición a la patria.