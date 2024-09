Carlos Mejía Godoy presenta video oficial de la canción "Zanatilla Volá", dedicada a Sheynnis Palacios

Equipo de Periodistas

Septiembre 12, 2024 07:10 PM

El reconocido cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy presentó el video oficial de la canción Zanatilla Volá, dedicada a Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, la nicaragüense que hizo historia al ganar el certamen de belleza más importante del mundo. Mejía Godoy compuso la canción tras el triunfo de Palacios, y es hasta hoy que logra publicar el video oficial.

Según Mejía Godoy, crear esta canción fue un proceso creativo que requiere de la colaboración de muchas personas "hay gente que no sabe lo que significa hacer una canción. Es una responsabilidad enorme tratar de sintetizar en versos, melodías y ritmos todo este racimo de emociones que nos llegaron al corazón", explicó el cantautor. Para él, la canción no es solo un producto individual, sino la expresión de un pueblo. "Nunca terminaré de explicarle a la gente que una canción no es la obra de una persona, es un pueblo a través de sus diferentes manifestaciones", añadió.

La composición surgió tras una serie de ideas que Mejía describe como una lluvia creativa, donde "soltó el corazón y la mente" para finalmente dar con el estribillo que considera el "corazón de la canción": "Volá, zanatilla, volá. Que en tus alas desplegadas, va tu Nicaragua amante, sedienta de paz", Una vez terminado el coro, el proceso creativo avanzó con las estrofas, que luego compartió con su hermano Luis Enrique y otros amigos cercanos.

Antes de presentar el video a los medios, Mejía Godoy, envió el video a Sheynnis Palacios, a través de su madre Raquel Cornejo y le comentó con palabras emotivas. Don Carlos Mejía, entregó a la madre de Sheynnis y su abuelita dos cuadros que pintó de la reina. En el video aparecen tomas de ese encuentro con la madre y abuelita de Miss Universo, quienes viven en San Francisco, California.

A pesar de los desafíos del exilio, Mejía Godoy logró sacar adelante la canción. "Esto lo hicimos a punta de solidaridad más que con dinero", explicó, revelando que la colaboración incluyó a músicos de Nicaragua, Costa Rica y California. Incluso, mencionó que la madre de Sheynnis Palacios le facilitó imágenes que fueron fundamentales para el videoclip, editado por el español Joaquín Mimbrero.

La canción ha sido comparada por el propio autor con un plato típico de Nicaragua. "Le digo a la gente buen apetito, disfruten este nacatamal musical y literario que se llama Zanatilla, Volá", comentó Mejía Godoy, en entrevista con 100% Noticias, satisfecho con el resultado final.

En el videoclip, se incluyen imágenes recientes de Nicaragua, en particular de Diriamba, lo que evidencia que los creadores lograron superar las restricciones impuestas por el régimen de Ortega y Murillo, quienes controlan cualquier creación artística dentro del país.

Mejía Godoy no ocultó su orgullo por Sheynnis Palacios, destacando su humildad y su compromiso con Nicaragua: "Esta muchachita se siente profundamente orgullosa de su origen nicaragüense. Por donde va, demuestra inteligencia, audacia, humildad y solidaridad".

El cantautor también expresó que si no hubiera estado en el exilio, el proceso habría sido más sencillo, pues cuenta con amigos y músicos en Nicaragua que habrían facilitado la grabación. "El hecho de la distancia hace que no sea lo mismo trabajar al lado del orquestador y ver cómo va creciendo la propuesta musical", explicó.

La canción se lanzó oficialmente en plataformas como Spotify, y Mejía Godoy invita a todos los nicaragüenses a compartir lo que él llama un "nacatamalito musical" dedicado a Sheynnis Palacios.

Además, la composición incluye un emotivo fragmento sobre el eventual regreso de Palacios a Nicaragua, quien ha insistido en que no está exiliada y que regresará cuando lo considere adecuado.

"Cuando volvamos a la patria, voy a recibirte al pie del avión, con marimbas, con chicheros, con los bailarines del macho ratón", le canta Mejía Godoy.

Esta obra no solo celebra el triunfo de Palacios, sino que también se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos nicaragüenses, especialmente en un contexto marcado por la represión y el exilio de artistas y ciudadanos.