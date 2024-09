Madre de La Rubia aparece en TikTok y dice que bailando hace la voluntad de su hijo

“El dolor lo tengo en mi corazón, además él me dijo no llore madre siga siendo usted”, explicó Sonia Molina en su cuenta de TikTok

Septiembre 17, 2024 04:38 PM

Las publicaciones de Sonia Molina, madre del influencer Carlos Alberto Sandoval Molina , de 23 años y acusado de doble homicidio, han polarizado a sus seguidores en las redes sociales. La mujer también ocupa esta vía para informar sobre las visitas de su hijo a la cárcel.

A través de TikTok, Sonia Molina, comparte momentos de alegría y frustración, desde bailes y canciones hasta denuncias sobre las burlas que, según ella, recibe su hijo a diario.

Sonia Molina reveló en los comentarios que TikTok se ha convertido en su refugio, ya que su hijo, durante una visita en la cárcel, la animó a seguir siendo ella misma y a no dejar que la tristeza la consumiera.

“Perdón, no mal interpreten las cosas, no lo hice con mala intención solo es para distraerme es solo un simple video. El dolor lo tengo en mi corazón, además el me dijo que no llore madre siga siendo usted”, justificó Molina en los comentarios de un video donde aparece bailando.

Por su parte otra familiar respondió a las críticas que el baile de Sonia Molina se debía a que ese día pudo ver a La Rubia en prisión y le permitieron abrazarlo por primera vez. “No van a entender porque ella está medio feliz, ya abrazó a su hijo, ya lo vio y el mismo le dijo, ríe, goce, disfrute que no estoy muerto... No la quiero ver apagada es mi mamá y la rubia mi hermano”, escribió.

“Toda la gente nos está matando en vida y es peor”, agregó entre llantos la mujer.

Sobre el accidente que dejó dos muertos

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público pinta el accidente ocurrido el 25 de agosto a la altura del kilómetro 111.5 de la carretera Panamericana en Rivas, fue provocado por una combinación fatal de exceso de velocidad, consumo de alcohol y distracciones.

Detalla que las víctimas mortales, Jamilton Pérez Hernández y la profesora Ana Cecilia Echeverry Siézar , de 48 y 55 años respectivamente, viajaban en una motocicleta.

Testigos, peritajes y exámenes de alcoholemia apuntan a la imprudencia del conductor como la causa del fatal desenlace.

Prisión preventiva

El Ministerio Público lo acusó formalmente de homicidio doloso eventual, tras conducir en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, lo que provocó el fatal desenlace. Un delito que podría acarrearle de 10 hasta 15 años de prisión por cada víctima.

El juez Pastor Jiménez, de los tribunales de Rivas, determinó que la acusación y las pruebas son elementos suficientes para iniciar el juicio en contra de Carlos Sandoval. Además, programó el juicio para el 10 de octubre y ordenó mantenerlo en prisión preventiva.