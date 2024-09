Nueva demanda por abuso sexual contra 'Diddy' de una mujer que afirma quedó embarazada

Equipo de Periodistas

Septiembre 27, 2024 05:11 PM

El rapero y productor Sean 'Diddy' Combs, detenido en una prisión federal en Nueva York, enfrenta una nueva demanda civil, procedente en este caso de una mujer que asegura que Diddy abusó de ella por cuatro años y la dejó embarazada.



La mujer, cuyo nombre no se ha revelado, presentó este viernes una demanda contra el artista en la que alega que el abuso sexual de Combs comenzó en el 2020 y que se extendió durante cuatro años hasta el presente, lo que le causó ansiedad, depresión y miedo por su seguridad.



La demanda busca compensación por daños y lesiones "como resultado directo y próximo de la conducta ilegal" del artista, de acuerdo con la revista People.



La demandante, identificada como 'Jane Doe', conoció al cantante en el extranjero y éste la invitó a un viaje en el que pagó su transporte, según el documento legal citado por People.



Tras ese viaje, ella y Combs se reencontraron y comenzaron a verse regularmente, y a partir de 2021 éste comenzó a obligarla a viajar con él.



Asegura que Combs y otros no solo utilizaron lenguaje y tácticas para obligarla a actuar contra su voluntad, sino que también la drogaron sin ser consciente con alcohol y sustancias desconocidas.



La mujer, que dice ser mayor de 18 años y menor de 55, indica en su demanda que prefiere permanecer anónima por "vergüenza" y porque teme mayor daño psicológico si su identidad se hace pública.



El cantante, de 54 años, que era investigado por tráfico de personas y abuso sexual, fue arrestado el pasado 16 de septiembre en Nueva York y tras la primera audiencia, el juez determinó que continuara en prisión.



Su arresto ocurrió tras haber recibido durante el último año diez demandas de abuso sexual y violación por parte de diversas mujeres, unas acusaciones que Combs ha negado.



Tras su detención han surgido nuevos casos en su contra. El pasado miércoles,Thalia Graves presentó una demanda civil por daños y perjuicios en la que alega que el rapero y su guardaespaldas, Joseph Sherman, la drogaron y violaron grabando la agresión.



Según People, 'Jane Doe' asegura que en abril de 2022 Combs la obligó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento en su casa de Los Ángeles. También que ese año quedó embarazada tras haber sido forzada nuevamente por Combs para acudir a su hogar.



La mujer señala que tuvo un aborto espontáneo y que no habló con Combs o su equipo durante tres meses.



El artista la volvió a buscar y según la demanda, en cada visita "la obligaba a realizar un espectáculo para él" y "la saturaba de alcohol y sustancias hasta que se desmayaba".



También, que a petición de Combs sus empleados grababan sus encuentros sexuales pese a que ella se oponía.