Sheynnis Palacios: "El título y la corona no me hace ser diferente a los demás"

Equipo de Periodistas

Octubre 03, 2024 06:03 PM

A pocas semanas de entregar la corona de Miss Universo, la nicaragüense Sheynnis Palacios, realiza una gira por medios mexicanos. Fue entrevistada por Radio Imagen para promocionar la edición 73 del certamen. La reina universal de Nicaragua defendió los concursos de belleza al reafirmar que es un trabajo.

Durante la entrevista con Fernanda Familiar, Santiago Vizl y Emilio Vallesvidrios, la reina universal se vio envuelta en una controversia cuando usuarios criticaron a los entrevistadores por calificar a Palacios como un “personaje”, acusándolos de tener una actitud negativa.

¿Cuál es la diferencia entre el personaje que se sienta a responder este tipo de preguntas o se para en un escenario y la que se va acostar a la cama, igual que todas las personas?, preguntó Santiago a Sheynnis.

Palacios respondió enfáticamente: “Ninguna, Ninguna. El título y la corona no me hace ser diferente a los demás”...“Al contrario, el que te mantengas como sos es lo más hermoso que existe”.

La embajadora universal reafirmó su compromiso de mostrar que incluso las reinas de belleza son seres humanos con experiencias y sentimientos comunes.

“Yo soy la Sheynnis de siempre como hablo con mi familia, hablo con ustedes, soy la misma Sheynnis ¿por qué tendría que optar por una personalidad o personaje? cuando estás hablando de ser una embajadora que no solo debe serlo durante su año de reinado si no para la vida entera”, agregó.

Sheynnis Palacios defendió que los concursos de belleza como el de la Organización Miss Universo buscan una ganadora "genuina", de lo contrario señaló que si se opta por un personaje llegará un momento donde la soberana no podrá continuar. “Llega un momento que no podes más y explotas para sacar tu verdadero yo”. En esta reflexión personal afirmó que no hay nada más bonito que ser uno mismo.

La entrevista culminó con un debate intenso sobre los concursos de belleza. Emilio Vallesvidrios cuestionó la misma razón de ser de estos certámenes, preguntando por qué las reinas deben ser calificadas y buscar la aprobación en su competencia.

Sin embargo, Sheynnis Palacios, lejos de eludir la pregunta, defendió los concursos, argumentando que requiere una fuerza emocional grande porque “te están calificando para un trabajo. Es porque estás optando para esta profesión, para estar hoy en día acá. Ser una reina de belleza no solo es la corona ni el título, es una responsabilidad de convertirse en una embajadora global de 24 horas los 7 días de la semana.”

Aunque la entrevista culminó con el elogio de la Fernanda por las palabras acertadas de Sheynnis Palacios. “Yo estoy en show se los digo en serio. Es la primera vez que yo me enfrento a la humanización de la belleza”, su impacto significativo se trasladó a las redes sociales.

Mientras algunos usuarios cuestionaron la pertinencia de ciertas preguntas, la mayoría elogió la respuesta de la Miss Universo. Comentarios como "felicidades a la Miss Universo que demostró porque ganó la corona. Reina en todos los sentidos de la palabra. Arrogancia de esos dos hombres. Los dejó con la boca cerrada" se hicieron virales, demostrando la gran conexión que Sheynnis Palacios ha logrado con su público.