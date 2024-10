Miss Universe Nicaragua Geyssell García no pudo revelar quien es el nuevo dueño de la franquicia

Equipo de Periodistas

Octubre 04, 2024 03:53 PM

En el podcast “Acceso VIP”, que es retransmitido en 100% Noticias, la Miss Universe Nicaragua 2024, Geyssell García reveló detalles sobre la ceremonia privada en la que fue coronada, sin embargo, afirmó que todavía no puede informar quien es el dueño de la franquicia nicaragüense.

“Es una sorpresa, yo sé que les va a encantar, pero es una sorpresa”, dijo la modelo chontaleña. “Eso solo lo sabe (la organización) Miss Universo, porque ellos son los encargados, son los que están manejando mi agenda, vamos a ver más adelante que pasa”.

Aseguró que su designación oficial como la nueva representante nicaragüense en Miss Universo fue realizada por George Figueroa, miembro de la organización internacional y asistente del co-propietario Raúl Rocha.

En este sentido, García dijo que Figueroa, es quien se encuentra trabajando directamente con ella junto al reconocido zar de la belleza Osmel Sousa, pues ambos le llevan su agenda.

Geyssell García representará a Nicaragua en la edición 73 del certamen Miss Universo 2024, que se realizará en México el próximo 16 de noviembre.

Asimismo, la candidata nicaragüense justificó la ceremonia privada de su coronación por “la apretada agenda de la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios. Y es por eso que se optó por un formato más íntimo. García destacó el compromiso de Palacios con su rol internacional y su dedicación a representar a Nicaragua en el mundo.

Está consciente que Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, deja la vara alta y dice que se mantiene en preparación para luchar por la corona, hacer soñar a los nicaragüenses con un “back to back”, pero la competencia está fuerte en el certamen de belleza.

“La preparación física, porque una reina es bella. La preparación integral porque una reina debe tener toque sorpresa”, afirmó al definir los ejes de su preparación.

¿Quién es el dueño de la franquicia de Miss Universo Nicaragua?

Muchos nombres han salido a luz pública, luego que Karen Celebertti se vio obligada a renunciar a la dirección de Miss Nicaragua, por la persecución que emprendió el régimen en su contra y su familia.

Uno de los nombres que salió a relucir fue el del nicaragüense Denis Dávila, director de Miss Universo Canadá como nuevo franquiciante, sin embargo, fue el mismo quien aclaró que no es el dueño de Miss Universo de Nicaragua.

“Los chismes corren y corren solo, no soy el director y nunca he sido el director de Miss Nicaragua, creo que el señor Raúl Rocha y su asistente George Figueroa son las personas a cargo. Yo me río cuando la gente dice a lo mejor que yo soy el director”, afirmó.

Mientras tanto, en redes sociales los seguidores del concurso de belleza universal crearon la teoría que si la preparación de la candidata viene de la misma organización Miss Universo, entonces el dueño de la misma puede estar dentro y apunta a su antigua directora Karen Celebertti o la Miss Universo Sheynnis Palacios.

Estaremos atentos a la sorpresa que anunció Miss Universe Nicaragua, Geyssell García en relación al dueño de la franquicia.