Sheynnis Palacios invita a Shakira a visitar San Juan del Sur, "yo te llevo"

La nicaragüense Sheynnis Palacios compartió con Shakira en una fiesta privada en la que celebraron el lanzamiento del video "soltera". Al momento de tomarse una fotografía, Shakira le hizo comentario sobre San Juan del Sur y Palacios le dijo que ella misma la llevaría, pero no fijaron fecha. Hay que tomar en cuenta que el régimen mantiene una campaña de ataques en contra de Miss Universo

Equipo de Periodistas

Octubre 15, 2024 11:45 AM

La Miss Universo nicaragüense Sheynnis Palacios invitó a la cantante colombiana Shakira para disfrutar las playas de San Juan del Sur. Shakira quiere probar las olas para el surf, un deporte que practica. El intercambio de palabras de ambas se dio mientras se tomaban una fotografía en la fiesta de celebración del video "soltera" que lanzó Shakira.

Palacios expresó su admiración por la artista, confesándole que en Nicaragua la aman y que su generación creció escuchando sus canciones. Shakira, agradecida por el cariño de los nicaragüenses, respondió que el país centroamericano es conocido por sus excelentes olas “tengo unas ganas de probar ahí”, expresó Shakira.

Sheynnis invita a Shakira a Nicaragua

“Te tengo que dar un abrazo”, respondió Palacios a la barranquillera tras confiarle que estaba dispuesta a llevarla a San Juan del sur y surfear juntas a pesar de reconocer que ella misma no sabe nada de este deporte, pero está dispuesta a aprender “yo te llevo y aprendemos de una”, le dijo Palacios a Shakira.

El encuentro fue compartido por la propia Sheynnis Palacios en sus redes sociales con la leyenda “Soltera party con las mías que noche la de anoche”, incluso Shakira empezó a seguir a Palacios en Instagram.

Ambas conversaron animadamente junto a otras celebridades como Danna, Greecy, Natti Natasha, Kenia Os y Belinda con quienes, también, compartió imágenes de la experiencia.

La fiesta, llena de referencias a la canción Soltera, fue una celebración a la amistad y la independencia femenina. Sheynnis, la más alta de las invitadas, lució un elegante vestido negro, destacando entre las demás.

Proyectos de Sheynnis Palacios tras reinado

Sheynnis Palacios, nuestra Miss Universo, compartió sus próximos pasos a seguir tras un año de reinado. Con la gran final, a la vuelta de la esquina, el 16 de noviembre en México, la belleza nicaragüense se prepara para decir adiós a la corona y dar inicio a una nueva etapa profesional.

La cuenta regresiva para entregar la corona a su sucesora ya empezó y según una entrevista brindada a “En Casa con Telemundo”, la también periodista y modelo, se prepara para concluir un ciclo al que ella califica como "maravilloso" y que le dejó grandes aprendizajes.

Reinado de Sheynnis Palacios

“Maravilloso, ha superado mis expectativas. Un año donde aprendí, crecí y tengo lecciones para lo que se viene”, expresó.

En cuanto a sus planes profesionales, la comunicadora social expresó: “Me encantaría seguir explorando todas las áreas de mi profesión. Quiero desempeñarme en producción, como host de radio y en escritura”, añadió con entusiasmo.

Según recientes informaciones extraoficiales, la modelo estaría en conversaciones con Telemundo para unirse al panel de "La Mesa Caliente", uno de los programas más populares de la cadena, sin embargo, ni Sheynnis Palacios ni Telemundo lo han confirmado.

Pero sus aspiraciones van más allá. Palacios también reveló que le gustaría estar frente a las cámaras y seguir una línea de actuación, pues gracias a su reinado despertó en ella esta pasión. Sobre su faceta como modelo, tampoco descarta la idea de posar y lucirse en desfiles o para campañas importantes.

“Seguir la línea de actuación que se me despertó el interés y por qué no continuar con todo lo que tiene que ver con el modelaje”, dijo Palacios.

Un proyecto que tiene un lugar especial en su corazón es “Entiende tu mente”, iniciativa que la llevó a ser una embajadora global de la salud mental y que fue clave en su camino hacia la corona de Miss Universo y que no descarta continuar al entregar la corona.

Sheynnis dice que tendrá más libertad

Al reflexionar sobre su experiencia como Miss Universo, Palacios expresó: "Yo siento que no tuve un personaje durante toda mi etapa antes de Miss Universo. Como Miss Universo y por supuesto después de Miss Universo voy a seguir siendo la misma Sheynnis, pero quiero, también, ver esa versión profesional que existe un poco más de libertad".

La reina de belleza asegura que, a pesar de los cambios, sigue siendo la misma mujer que llegó a El Salvador en 2023 con el sueño de todas las candidatas.

Vida personal de Sheynnis Palacios

Además, de sus éxitos profesionales, Sheynnis Palacios también está viviendo un momento de gran felicidad en su vida personal. La reina de belleza confirmó en septiembre su relación sentimental con el expelotero venezolano Carlos Gómez, quien la ha llenado de amor y apoyo.

“Desde el día uno él me dijo: ‘Sos un diamante’. Él me vio, hablamos y me dijo: ‘Es que irradias tanta luz’”, recordó en otra entrevista con Telemundo en la que dijo que fue amor a primera vista. Y entre risas, agregó: “No sé si fue la labia, verdad”.

Sin embargo, desde que confirmaron su relación, también, se han convertido en una de las parejas más cuestionadas en las redes sociales. Algunos fanáticos se preguntan si la intensa conexión entre ambos ha superado la disponibilidad de Carlos Gómez para acompañar a Sheynnis en sus giras oficiales.

“Metido es lo que es, sabe que no la puede dejar sola, y como es un vago sin oficio, pues tiene todo el tiempo. Él también quiere embarrarse de popularidad que aproveche como dice la canción ‘con el viento a su favor’. Señores él es entrenador personal y tiene muchos artistas y cantantes a quien les dirige su rutina diaria. No me explico porque sudan calentura ajena si ella lo escogió y es ella la que va a convivir con él. ya déjenla que triunfe o se tropiece sola”, son algunos de los comentarios dejados por seguidores en 100%Noticias.

Sheynnis Palacios sin volver a Nicaragua

Desde que la reina de belleza expresara su deseo de regresar a Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado sus ataques, a través de sus medios de comunicación y redes sociales, han emprendido una campaña de desprestigio contra Sheynnis Palacios.