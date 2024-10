Liam Payne, exintegrante de One Direction, murió en Argentina al caer desde un tercer piso

Equipo de Periodistas

Octubre 16, 2024 04:10 PM

Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, según confirmaron fuentes oficiales, que informaron a EFE que el artista se habría "arrojado del balcón de su habitación".



"El músico británico Liam James Payne, compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Costa Rica al 6000 en el barrio de Palermo", informó a EFE un portavoz del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.



"En horas de la tarde, personal policial de la Comisaria 14B fue desplazado al hotel Casa Sur tras un llamado al 911 donde se informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol", agregó el portavoz, que sin embargo no confirmó que el hombre en cuestión fuera Payne.



Ante la llegada del personal policial al hotel, el encargado del lugar "afirmó que sintió un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel, y cuando los oficiales arribaron, constataron el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación", agregó el Ministerio en un comunicado.



De igual forma, detalló que la Fiscalía Criminal y Correccional Nº16 fue asignada al caso y que se ordenó la presencia de la Unidad Criminalística y el traslado del cuerpo a la morgue.



El fallecimiento del artista de 31 años fue confirmado también por el director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, que dijo a medios locales que la caída le ocasionó "lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte".



Al arribar los servicios de emergencia, constataron que "lamentablemente presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída" por lo que "no hubo posibilidad de reanimación", explicó Crescenti en diálogo con la señal de televisión argentina Todo Noticias.



"Tenemos que esperar la autopsia, pero de acuerdo a lo que vio el equipo, tenía fractura de base de cráneo", agregó.