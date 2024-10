Sheynnis Palacios celebra el éxito de su novio Carlos Gómez en su nuevo proyecto “Somos atletas no super héroes”

La Miss Universo Sheynnis Palacios no dudó en felicitar a su novio con sentido mensaje: “Sé lo mucho que has trabajado, sos increíble y tu corazón maravilloso”

Equipo de Periodistas

Octubre 16, 2024 04:28 PM

La pareja del momento compuesta por la Miss Universo nicaragüense Sheynnis Palacios y el expelotero de los Mets Carlos Gómez celebran juntos un nuevo triunfo. La reina universal no dudó en felicitar a su novio y afirmarle que está emocionada por su más reciente proyecto.

En un video Carlos Gómez presentó su más reciente proyecto: un podcast titulado "Somos atletas no superhéroes". Gómez expresó su emoción por este nuevo desafío y agradeció el apoyo de sus seguidores.

Podcast: Somos atletas no super héroes

“Hola, este espacio está dedicado para que juntos conozcamos el lado oscuro de un atleta de alto rendimiento, la verdad, lo que no se atreve a decir en ningún lado aquí lo va decir. Mi nombre es Carlos Gómez expelotero profesional y recuerda algo ‘Somos atletas no super héroes’”.

“Aquí les comparo mi nuevo proyecto, en el cual llevo mucho tiempo trabajando. Espero que les guste y como siempre gracias por todo el cariño y apoyo en cada uno de mis proyectos”, se lee en una publicación de Instagram el atleta venezolano de 32 años.

LEER MÁS: Novio de Sheynnis Palacios “saca tiempo” para sorprenderla en vivo en La Mesa Caliente

“Estoy muy emocionado porque se trata de conversaciones reales, del tipo que nos gusta a ti y a mí. Así que si tienes un amigo o conoces algún atleta profesional, activo o jubilado, etiquétalo. Este espacio es para ellos, para seguir teniendo estas conversaciones auténticas”, invitó Gómez.

Sheynnis Palacios emocionada

Sheynnis Palacios, por su parte se unió a la celebración del triunfo de su novio y así lo reafirmó en un intercambio de mensajes con Gómez. “Estoy emocionada por ver este primer episodio. Sé lo mucho que has trabajado por este proyecto y el cariño que le has puesto. Sos increíble y tu corazón maravilloso”.

En otro de los mensajes un seguidor le preguntó a Carlos el motivo de su retiro de las Grandes Ligas del Beisbol y este le responde que tiene tres operaciones en su brazo.

La reina de belleza confirmó en septiembre su relación sentimental con el expelotero venezolano Carlos Gómez, quien según sus declaraciones la ha llenado de amor y apoyo en su año de reinado.

“Desde el día uno él me dijo: ‘Sos un diamante’. Él me vio, hablamos y me dijo: ‘Es que irradias tanta luz’”, recordó en otra entrevista con Telemundo en la que dijo que fue amor a primera vista. Y entre risas, agregó: “No sé si fue la labia, verdad”.