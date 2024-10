Fiscal de la muerte de Liam Payne informa al padre que siguen los estudios toxicológicos

Equipo de Periodistas

Octubre 22, 2024 10:41 AM

El fiscal que investiga la muerte de Liam Payne, el exintegrante de One Direction y quien cayó la semana pasada desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, recibió al padre del músico, Geoff Payne, para transmitirle los detalles de la investigación, informó este martes la Fiscalía en un comunicado.



El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 14, Andrés Madrea, informó al padre del músico británico de 31 años que "aún no concluyeron los estudios toxicológicos e histopatológicos complementarios a la autopsia", cuyos resultados son necesarios para definir los detalles de la entrega del cuerpo.



El fiscal también le hizo saber que "no tiene conocimiento" hasta la fecha de otros estudios o análisis de laboratorio y "tampoco dio a conocer" algún tipo de informe técnico específico fuera del marco excluyente de la investigación y el proceso judicial correspondiente al caso.



El comunicado de la fiscalía se difundió luego de que el sitio web de noticias de celebridades TMZ revelara que había varias sustancias en el organismo de Payne al fallecer, incluido éxtasis, crack, ketamina y una mezcla de drogas conocida como "cocaína rosa".



De acuerdo con TMZ, que citó fuentes policiales de Argentina, las pruebas de toxicología revelaron además que había "cristal" en sangre de Payne, la versión argentina de la metanfetamina.



Ante la consulta de EFE, el fiscal no confirmó esa información y prefirió "priorizar la reserva y respeto hacia la familia de la víctima" para "evitar cualquier contaminación" del caso.



"La investigación está en pleno desarrollo", matizó, mientras que en el comunicado agregó que es "prioritaria la preservación de la intimidad de la familia" del músico fallecido.



Madrea recibió este lunes a Geoff Payne, quien expresó al fiscal su deseo de que se investigue y se conozca lo sucedido, tras manifestar su disposición a declarar sobre todo lo que sabe de la vida de su hijo para ayudar a la investigación.



El Fiscalía le expresó que se están realizando peritajes a teléfonos celulares, computadoras, fotografías y videos de cámaras de seguridad que requieren un tiempo más prolongado de análisis.



Agregó que se tomaron numerosas declaraciones testimoniales para reconstruir las últimas horas con vida de la víctima y el escenario de los hechos, y de hecho ese proceso continúa con trabajadores del hotel, conocidos, técnicos, médicos y otras personas vinculadas a Payne.



En función de la ley de Víctimas de Argentina, el fiscal dispuso que Geoff Payne tenga un acompañamiento policial hasta que culminen los trámites judiciales dado su estado de conmoción por la muerte de su hijo.



El exintegrante de One Direction cayó desde el balcón de la habitación en la que se alojaba del hotel Casa Sur, en el barrio capitalino de Palermo, a las 17:07 (GMT 20:07) del 16 de octubre y falleció en el acto.



El informe preliminar de la autopsia concluyó que la causa de muerte fue "politraumatismo y hemorragia interna y externa”.



La fiscalía presumía que "el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias".



También informó de que se encontraron en la habitación sustancias que acreditarían "una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes".