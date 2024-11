Sheynnis Palacios: La Miss Universo exiliada que enorgulleció a Nicaragua

Equipo de Periodistas

Noviembre 13, 2024 09:30 AM

A sus 23 años, Sheynnis Alondra Palacios Cornejo hizo historia al convertirse en la primera centroamericana en ganar Miss Universo. La nicaragüense, nacida en Managua, se llevó la corona en la edición 72 del certamen, celebrado en San Salvador el 18 de noviembre de 2023. Su triunfo trascendió las fronteras, posicionando a Nicaragua en el mapa de la belleza internacional.

Sin embargo, la alegría de su triunfo se vio empañada por una situación sin precedentes. Puesto que, la misma joven que esa noche logró unificar a su país bajo una sola bandera en el escenario internacional, también se encontró impedida de regresar a su tierra natal. Una decisión gubernamental la privó del derecho a pisar nuevamente suelo nicaragüense, convirtiéndola en la primera reina de belleza en enfrentar semejante obstáculo.

Triunfo desató ira de la dictadura

La alegría nacional por la victoria de Sheynnis Palacios se vio truncada apenas 24 horas después cuando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo orquestó una ola de represión contra la exdirectora del certamen Miss Nicaragua, Karen Celebertti, y su familia.

El 19 de noviembre, el esposo e hijo de Celebertti fueron detenidos y acusados sin pruebas por la policía sandinista de “traición a la patria” y "conspiración", además, de una serie de delitos relacionados a supuesto "lavado de dinero". Días más tarde, la propia Karen y su hija fueron impedidas de regresar al país. La celebración se había convertido en una pesadilla.

El régimen nicaragüense señaló que Celebertti, esposo e hijo "participaron activamente en redes y calles, en las acciones terroristas del intento fallido de golpe de Estado", señaló la policía en su comunicado.

En el año 2018, el régimen ejecutó una masacre de Estado que dejó como saldo más de 355 personas muertas, documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las protestas masivas contra la dictadura, el régimen las calificó como "intentó fallido de golpe de estado", aunque los hechos demostraban lo contrario. En el concepto jurídico los golpes los ejecutan fuerzas militares y no hubo ningún alzamiento militar en ese entonces, más bien, el ejército fue señalado de facilitar armas a paramilitares.

La dictadura, incapaz de tolerar la alegría y el orgullo nacional, expresados en las calles tras el triunfo de la reina de belleza, desató una nueva ola de violencia por las banderas azul y blanco, que volvieron a ondear desafiando la prohibición de las protestas pacíficas impuesta desde 2018.

Acusada falsamente de "conspiración", "traición a la patria", "lavado de dinero" y otras difamaciones, al igual que su esposo Martín Argüello y su hijo Bernardo Argüello Celebertti, Karen Celebertti se vio forzada a tomar la difícil decisión de renunciar a la organización Miss Nicaragua, reafirmando en un comunicado que el certamen siempre se mantuvo al margen de la política y promoviendo la inclusión.

Meses después, la organización internacional Miss Universo, en un gesto de solidaridad y apoyo, confirmó el exilio forzado de Celebertti, su familia y de Sheynnis Palacios y familia.

La corona y el exilio

A mediados de 2024, Anne Jakrajutatip, dueña de la franquicia Miss Universo, sorprendió al mundo al anunciar públicamente el exilio "indefinido" de Sheynnis Palacios. La empresaria tailandesa describió a Palacios como una "mariposa de alas rotas", víctima de un régimen autoritario.

Sin embargo, pocas semanas después, la propia Sheynnis Palacios desmintió categóricamente estas afirmaciones, y aseguró en varias ocasiones que no estaba exiliada y que tenía la intención de regresar a Nicaragua para celebrar su triunfo con su pueblo.

“Quiero decirles que he llevado mi bandera y el orgullo de ser nicaragüense por todo el mundo, y en cada lugar he encontrado a un nicaragüense. Esto me hace sentir que mi gente en Nicaragua me está esperando. Sé que voy a llegar para celebrar con ellos, para hacer historia una vez más, para que su reina, su primera Miss Universo, pueda llegar a mi país, a mi patria que amo con todo mi corazón", manifestó.

"Quiero informarles a todos los medios acá que no estoy exiliada, las puertas de mi país están abiertas para ir a celebrar con todos los nicaragüenses, igualmente con toda mi familia, reiteró Sheynnis Palacios.

La situación se agravó cuando el régimen nicaragüense, a través de Rosario Murillo, amenazó a quienes intentaran regresar al país sin autorización, generando incertidumbre sobre la posibilidad de un retorno seguro para Palacios.

“Hemos dicho siempre, no pasarán y lo sostenemos, y menos, menos que se atrevan a tocar nuestro suelo sagrado, nuestra sagrada geografía, con odio, con maldad, no, con odio nunca más, siempre lo hemos dicho y decimos, luchamos contra los enemigos de la humanidad, y entre esos enemigos de la humanidad están los traidores y cobardes, los que le fallaron a su pueblo, los que vendieron su pueblo, los que vendieron su patria”, enfatizó Rosario Murillo.

A pesar de las amenazas, la reina de belleza mantuvo viva la esperanza de volver a su país, expresando en septiembre que "no pierdo esa fe", porque fue gracias al apoyo de cada nicaragüense que creyó y apoyó el sueño de una niña que alguna vez se vistió de princesa y se convirtió en Miss Universo. “Creo fielmente en que voy a llegar allá, a compartir con ellos porque este triunfo nada ni nadie no los quita”.

Rechazan silencio de Sheynnis Palacios

En medio de esta búsqueda de autenticidad, la figura de Sheynnis Palacios también ha sido objeto de críticas por parte de algunos nicaragüenses como el artista plástico Frank Kevin Laguna, quien la acusó de "indiferente" y "camaleónica" por no pronunciarse sobre la situación política de su país.

El artista, quien estuvo 10 meses encarcelado por intentar homenajearla con un mural, expresó su decepción al afirmar: "Me podrán decir: ah, es que ella no puede meterse en política (...) Aquí está representando a su país. Tuvo una gran oportunidad también para alzar la voz sobre todo lo que estaba pasando en su país”.

Laguna formó parte del grupo de 135 presos políticos nicaragüenses que fueron excarcelados y desterrados el 5 de septiembre pasado a Guatemala tras una negociación entre Estados Unidos y el Gobierno de Nicaragua, y a los que posteriormente privaron de su nacionalidad y de sus bienes.

Exitoso reinado de Sheynnis Palacios

El reinado de la primera nicaragüense en Miss Universo se destacó por una agenda internacional sin precedentes, revitalizando el papel de la ganadora como embajadora de buena voluntad. Sus numerosas visitas a diferentes países en Asia, África, Europa, Latinoamérica y su compromiso con causas sociales la convirtieron en una de las reinas más activas y reconocidas de los últimos años.

Antes de entregar la corona a su sucesora, Sheynnis Palacios compartió una reflexión sobre su experiencia como Miss Universo, afirmó su interés de mantenerse auténtica y cercana a su gente, a pesar del glamour y la responsabilidad que conllevaba el título. En este sentido, la reina nicaragüense adelantó que la organización Miss Universo busca una mujer transparente, real, genuina.

Con vistas a un futuro independiente

La modelo y periodista de 24 años también compartió sus planes a futuros, después de este año de reinado que le permitió superar sus propias expectativas, pero que además creció, aprendió y le dio lecciones que sabrá aprovechar porque considera que todavía tiene retos por lograr en las que se ve con mayor libertad, ya que es sabido que para cada reina existe un protocolo.

“Me encantaría seguir explorando todas las áreas de mi profesión, soy Comunicadora Social. Quiero desempeñarme en producción, como host de radio y en escritura”.

Añade que se viene una etapa de independencia. "Existe un poco más de libertad porque existe un protocolo para la Miss Universe. El que no te puedan tocar, dar besito. Ahora viene esta etapa de Sheynnis independiente”.

Aunque extraoficialmente trascendió que la modelo estaría en conversaciones con Telemundo para unirse al panel de "La Mesa Caliente", uno de los programas más populares de la cadena tras finalizar su reinado, todavía no hay nada concreto.

La coronación y reinado de Sheynnis Palacios se convirtieron en un símbolo de esperanza para muchos nicaragüenses, demostrando que el sueño de un futuro mejor puede persistir incluso en los momentos más difíciles.