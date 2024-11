El mexicano Peso Pluma se alza como el mejor artista latino en los premios europeos de MTV

Equipo de Periodistas

Noviembre 10, 2024 03:25 PM

El mexicano Peso Pluma se ha alzado este domingo como el mejor artista latino en la trigésima ceremonia de entrega de los premios europeos de MTV, los Europe Music Awards (EMAs), que ha tenido lugar desde el Co-Op Live de Manchester (Reino Unido).



Este galardón tiene un sabor más dulce si se tiene en cuenta que se ha impuesto en las preferencias de la audiencia de MTV a algunas de las más grandes figuras del ámbito latino, esto es, Anitta, Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro y Shakira.



No ha podido sin embargo materializar sus opciones de triunfo en otra de las categorías, la de mejor colaboración por su trabajo con Anitta en 'BELLAKEO', pues este galardón ha recaído en las manos de la española Rosalía y la tailandesa Lisa por 'New Woman'.



Su protagonismo no ha acabado ahí, pues él ha sido uno de los encargados de actuar durante la gala, al igual que sus compatriotas The Warning.



De nombre real Hassan Emilio Kabande (Zapopan, 1999), este joven compositor e intérprete del estado de Jalisco se ha convertido en uno de los principales embajadores del impulso que la música tradicional mexicana ha experimentado a nivel mundial en su fusión con otras músicas.



Fue en 2020 cuando publicó su primer álbum, 'Ah y qué?', al que siguió en 2021 'Efectos secundarios', tras los que obtendría primero el reconocimiento en su propio país y, a partir de 2023, también el internacional con sus últimos discos, 'Génesis' (2023) y el más reciente 'Éxodo' (2024).



Con el de esta noche ha conseguido su segunda victoria en los Europe Music Awards, después de haber alcanzado el año pasado el de mejor "nuevo artista" en una edición sin ceremonia, cancelada por la situación de inseguridad mundial tras los atentados de Hamas de octubre de 2023.



De vuelta a la normalidad, los EMAs han podido organizar una gran gala capitaneada por una Taylor Swift ausente que se presentaba como la principal favorita y en la además han actuado otras estrellas como Shawn Mendes, Benson Boone, Raye y The Pet Shop Boys, entre otros.