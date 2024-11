El talento latino brilla en la alfombra roja de los MTV EMA 2024 en Mánchester

Equipo de Periodistas

Noviembre 10, 2024 04:27 PM

La alfombra roja de los MTV EMA 2024, celebrados este domingo en la ciudad británica de Mánchester, destacó por ´looks´ extravagantes y contó con la presencia de estrellas internacionales como Rita Ora o Shawn Mendes y talentos latinos como Peso Pluma o el trío de hermanas The Warning.



Tras dos años de ausencia, al ser cancelada la edición de 2023 en París por el conflicto en Oriente Medio, volvió a desplegarse la alfombra en una carpa a las afueras del Co-op Arena, el estadio cubierto más grande del Reino Unido, donde la prensa acreditada y más de 200 fans esperaban con ansias a sus artistas favoritos.



Mánchester es conocida como la ciudad de los "firsts" (primeras veces), la primera división de un átomo, la primera cita de Los Beckham... y esta urbe presenciará la primera vez de la banda mexicana The Warning en el escenario de los MTV EMA 2024 y prometieron la "mejor actuación hasta el día de hoy".



3 "Estamos muy honradas de poder estar aquí representando a las mujeres rockeras mexicanas y poder estar tocando y compartiendo nuestra música es un honor", dijo a EFE el trío de las hermanas Villarreal, Daniela, Paulina y Alejandra, de Monterrey, que desfilaron por la alfombra roja con vestidos negros de encaje.



The Warning -que nació tras una actuación escolar de las hermanas-, aseveran que escriben la mayoría de sus canciones en inglés porque el español es una lengua "muy romántica y con muchas palabras para parafrasear", pero confían en ganar seguridad para expresarse en su lengua materna.



México y su escena musical se reinvindicaron especialmente en Mánchester, pues también apareció el cantante Peso Pluma, uno de las cabezas de cartel de la noche, así como el compatriota con el que colabora en la canción "Hollywood", Estevan Plazola, que confesó a EFE que se sentía "tranquilo" pese a ser su debut en una alfombra roja.



De acuerdo con Plazola, el folclore mexicano está traspasando fronteras y ganando reconocimiento internacional porque sus letras hablan de la vida, de las cosas del día a día y no se inventa nada.



Pero si hay una reina de las alfombras rojas en estos premios europeos de la música es Rita Ora, presentadora de la gala por tercera vez y que después de conseguir la atención de todos los focos con su famoso 'outfit' de albornoz en Londres 2017, regresó a la red carpet de Mánchester con un extravangante vestido de plumas artificiales de Ashi Studio.



Sin embargo, la 'red carpet' también tuvo notables ausencias, la principal la de Taylor Swift, la favorita de la noche con siete nominaciones, o artistas españoles como Rosalía, que opta al premio de Mejor Colaboración por 'New Woman' o Lola Índigo, que se alzó con el premio de Mejor Artista Española.



Los MTV EMA Awards celebran en este 2024 su 30 aniversario y la cadena de televisión desveló una exposición fotográfica con las actuaciones más memorables y también las vestimentas más atrevidas en tres décadas de historia. Y sin duda, la pasarela de esta velada en Mánchester pasará a la historia de estos galardones.