Sheynnis Palacios responde a críticas de su novio tras compartir fotos familiares

Equipo de Periodistas

Noviembre 11, 2024 03:56 PM

Las redes sociales se inundaron de mensajes de ternura y emoción tras la publicación de las fotografías de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, junto a su familia. Las imágenes, que muestran a la reina de belleza coronando simbólicamente a su madre, conmovieron a millones de seguidores en todo el mundo.

Este emotivo reencuentro familiar cobra especial relevancia al coincidir con la semana en la que Sheynnis cederá su corona universal. “Familia. La fotografía perfecta si existe”, escribió la reina junto a las tiernas imágenes, donde todos visten los colores de su país y ella luce el vestido de su coronación.

En defensa de Carlos Gómez

Tras compartir fotos familiares, la Miss Universo Sheynnis Palacios también ha debido salir en defensa de su novio Carlos Gómez.

Algunos de sus seguidores criticaron duramente al atleta tras su comentario "Mi Familia" en la publicación de la reina, cuestionando su idoneidad para estar con una figura pública como Sheynnis. “No sé por qué nos das mal espina men, ojalá que nos estemos equivocando. No seas el hazme reír amigo”, se lee.

Ante esta ola de negatividad, la reina de belleza respondió con un mensaje lleno de cariño y apoyo, recordando a sus seguidores la importancia de la familia y la unión en pareja.

“Gracias por quererlos como tu familia. Sos un ser con mucha luz en tu corazón. Gracias por tu aprecio sincero y genuino. Nadie más que los que te conocemos sabemos lo extraordinario que sos, tu corazón vale mil y muchas veces el exterior no lo quiere ver, aún, así como me has demostrado y enseñado vibremos desde el amor. Sé quién sos y como te lo he dicho lo más hermoso que tienes es tu corazón noble y sincero”, estas palabras, la reina defiende a su pareja y resalta las cualidades que más admira en él.

Escalada de ataques del régimen Ortega-Murillo

Mientras Sheynnis Palacios enfrenta críticas por su vida personal, el régimen Ortega-Murillo ha intensificado su campaña de desprestigio en su contra. Luego de ataques misóginos en agosto, las nuevas agresiones incluyen tintes homofóbicos, dirigidos también hacia Karen Celebertti, exdirectora de Miss Nicaragua, y Anne Jakrajutatip, dueña de Miss Universo, conocida como “la tía Ann”.

Estos ataques coinciden con el fin del reinado de Sheynnis. Un artículo de opinión en El 19 Digital se refiere a Anne como “hombre dueño de Miss Universo”, a Sheynnis como "reina cables pelados" y a Karen como "limón agrio", negándoles su condición de víctimas y presentándolas como activas opositoras al régimen de Daniel Ortega.