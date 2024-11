Novio de Sheynnis Palacios: “Siempre le pedí a Dios una mujer que admirara”

Equipo de Periodistas

El novio de la Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, Carlos Gómez, expresó a través de sus redes sociales su admiración y amor por la nicaragüense, quien se despidió de la corona este sábado durante la gala del concurso.

“Siempre le pedí a Dios que, al encontrar mi verdadero amor, fuera una mujer a quien pudiera admirar. Esa eres tú, amor. Aquí estoy para ti, con todo y para todo”, escribió el atleta en una emotiva publicación, acompañada de elegantes fotografías junto a Sheynnis Palacios.

Por su parte, Sheynnis Palacios respondió con otro emotivo mensaje en el que deja claro que su amor es recíproco. “Siempre soñé con un amor de cuento de hadas y todos los días lo vivo a tu lado, un amor real, un amor genuino. Soy muy feliz a tu lado”, expresó la reina saliente, momentos antes de entregar la corona de Miss Universo a su sucesora en México.

En días reciente, Sheynnis Palacios compartió fotos familiares y debió salir en defensa de su novio, Carlos Gómez. Algunos de sus seguidores criticaron duramente al atleta tras su comentario "Mi Familia" en la publicación de la modelo nicaragüense, cuestionando su idoneidad para estar con una figura pública como Sheynnis. “No sé por qué nos das mal espina, men. Ojalá que nos estemos equivocando. No seas el hazme reír, amigo”, se lee en los comentarios.

Ante esta ola de negatividad, la reina de belleza respondió con un mensaje lleno de cariño y apoyo, recordando a sus seguidores la importancia de la familia y la unión en pareja.

“Gracias por quererlos como tu familia. Sos un ser con mucha luz en tu corazón. Gracias por tu aprecio sincero y genuino. Nadie más que los que te conocemos sabemos lo extraordinario que sos, tu corazón vale mil y muchas veces el exterior no lo quiere ver. Aún, así como me has demostrado y enseñado, vibremos desde el amor. Sé quién sos y, como te lo he dicho, lo más hermoso que tienes es tu corazón noble y sincero”, fueron las palabras con las que la reina defendió a su pareja y resaltó las cualidades que más admira en él.

A sus 24 años, Sheynnis Palacios y el pelotero de 32, con una diferencia de ocho años, mantuvieron los primeros siete meses de relación privada, hasta septiembre pasado que, según Gómez, fue Palacios quien decidió publicarla.

Carlos Gómez quien además se declara “fan” de Sheynnis Palacios aseguró que su relación es sólida y estable, y destacó la importancia del amor y la familia en su vida.