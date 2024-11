Geyssell García de Nicaragua única centroamericana entre las 30 semifinalistas de Miss Universo 2024

Noviembre 16, 2024 08:39 PM

Geyssell García, la nicaragüense que representa a Nicaragua en la 73 edición de Miss Universo 2024, logró un lugar entre las 30 semifinalistas del certamen, que se realizó en la Ciudad de México. García fue la única centroamericana en entrar en ese top.

Geyssell, quien fue designada Miss Nicaragua 2024, logró impresionar tanto al jurado como al público internacional con su belleza, inteligencia y carisma durante las diversas etapas del concurso. A pesar de la feroz competencia y la presencia de 130 participantes.

La nicaragüense se destacó en las pruebas de entrevistas, traje de baño y vestido de gala, lo que le permitió llegar a la etapa final del certamen y quedar entre las 30 mejores.

Durante su presentación en traje de baño, los presentadores de Telemundo, dijeron de García que fue coronada en México "por la situación política" de Nicaragua, por Sheynnis Palacios.

"Muchas Gracias! Geyssell García - Miss Nicaragua 2024, nos posicionaste en el Top 30 de los mejores países de la edición, nos brindaste la sexta clasificación en la historia y la única Centroamericana en el Top de Semifinales", destacó la plataforma Miss Universe Nicaragua.

"Gracias por tu representación que a pesar de las adversidades lograste tu sueño y nos llenaste de emoción", añadieron en la publicación.

García no esperaba representar a Nicaragua

En entrevista para la serie De Reina a Reina, Geysell explicó que nunca se imaginó que fuera a convertirse en la representante de su país en Miss Universo.

“No me lo esperaba, es una etapa que yo ya daba por culminada en mi vida, ya estaba con una nueva meta, persiguiendo nuevos sueños y un día me llaman y me dicen: Geysell, tenemos una preselección de candidatas, que puede ser que una de ellas represente a Nicaragua en Miss Universo, mi primera reacción fue: “esto es una broma”, porque yo no lo estaba esperando y mucho menos que me llamaran así, de sorpresa”, explicó Geysell a la cadena Telemundo.

Geysell es licenciada en administración turística y hotelera y tiene gran experiencia en concursos de belleza y fue primera finalista de Miss Nicaragua 2020. A pesar de su experiencia, Geyssell es consciente de que este es un reto diferente y más significativo.

Nicaragua está pendiente del Miss Universo, tras la experiencia vivida con Sheynnis Palacios, la primera nicaragüense en alzarse con la corona y quien culmina hoy su reinado.