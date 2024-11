Copropietario de Miss Universo continuará dirigiendo franquicia de Miss Nicaragua

Equipo de Periodistas

Noviembre 18, 2024 01:10 PM

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización Miss Universo, continuará dirigiendo la franquicia de Miss Universe Nicaragua, según declaraciones del nicaragüense Denis Dávila, actual director nacional de Miss Universo Canadá.

En una entrevista que circula en redes sociales, Dávila volvió a desmentir los rumores que lo vinculan como director de Miss Universe Nicaragua y aclaró que Rocha, junto con su asistente George Figueroa, son los encargados de liderar la franquicia.

“Los chismes corren y corren solos, no soy el director, nunca he sido el director de Miss Nicaragua y creo que en este caso la organización de Miss Universo el señor Raúl Rocha y su asistente George Figueroa son las personas a cargo, ellos son los directores y son los que están haciendo el trabajo. Yo me río cuando la gente dice rumores que yo soy el director, no lo soy”, enfatizó Dávila, en el marco del certamen internacional de belleza.

¿Qué valoró el jurado para que Geyssell García quedará en top 30?

Geysell García, Miss Nicaragua 2024, logró destacarse y entrar en el Top 30 de Miss Universo 2024 gracias a varios factores clave. Primero, su preparación estuvo a cargo de Osmel Sousa, conocido como el “zar de la belleza,” y George Figueroa, director de Miss Universo México, quienes la ayudaron a perfeccionar tanto su presencia escénica como su enfoque integral en temas sociales y causas solidarias.

Durante la competencia preliminar, García presentó un sólido desempeño en los segmentos de traje nacional, traje de baño y vestido de noche, lo cual fue determinante para ser seleccionada entre las semifinalistas.

Geysell García, Miss Nicaragua 2024, con su traje nacional.

Su diseño de traje nacional, elaborado por el mexicano Alberto Cuevas, resaltó por su creatividad y simbolismo cultural.

Representó la Catedral de León, uno de los monumentos más emblemáticos del país, y recibió elogios por su complejidad y relevancia cultural. Para algunos expertos, esto ayudó a captar la atención del jurado y del público.

Incluso Missosology.org, ubicó a Nicaragua en el puesto 7 entre los 10 más gustados de la competencia gracias a su diseño innovador que integró elementos tradicionales nicaragüenses con un enfoque visual impactante.

“7. Miss Nicaragua Geyssell García – What a creative costume wherein the elements traditional Nicaraguan fashion was utilized while showcasing a famous landmark called Leon Cathedral.”, reza artículo de Missosology.org. García junto a Miss Universe Perú, Tatiana Calmell.

Por otro lado, la entrevista con el jurado es un componente crucial en los resultados de Miss Universo, incluido el avance al Top 30.

Se sabe que durante esta etapa, los jueces evalúan aspectos como la personalidad, inteligencia, habilidades comunicativas y el compromiso de las concursantes con sus causas sociales. Esto les permite identificar a candidatas completas más allá de su presencia escénica y apariencia física.

En el caso de Hazel García, su preparación integral con mentores experimentados probablemente fortaleció su desempeño en esta área, ayudándola a proyectar confianza y autenticidad, lo cual es fundamental para destacar en estas entrevistas. Su capacidad de conectar con el jurado y transmitir su mensaje también influyó positivamente en su clasificación .

Nicaragua con mejor desempeño por Centroamérica

El tiktoker Salvita comentó sobre la preliminar de Miss Nicaragua, destacando el desempeño de Geyssell García. Subrayó que Nicaragua proyectó elegancia y seguridad en las diferentes etapas de la preliminar, incluyendo el desfile en traje de noche y traje de baño, lo que, según él, aumentó su visibilidad y competitividad en el certamen.

Salvita también destacó el impacto cultural del traje nacional, considerándolo un diseño visualmente impactante y muy representativo de su país. Aunque por otro lado, señaló que en comparación a otros países de la región, Nicaragua no debió clasificar al top 30.

“Yo no la miraba llegar al Top 30”, insistió.