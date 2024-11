Revelan que la reina de Miss Universo recibe su salario solo al entregar la corona

Excolaborador de Miss Universo afirma que las reinas de belleza no reciben salario durante su reinado, sino al finalizarlo. "Trabajan tanto que casi no duermen y se empiezan a engordar, pero es por estrés”, reveló

Equipo de Periodistas

Noviembre 19, 2024 03:32 PM

Tras entregar la corona de Miss Universo a Victoria Kjaer, Sheynnis Palacios estaría lista para recibir el salario correspondiente a su año de reinado, según declaraciones de un excolaborador de la organización. Se estima que la compensación anual asciende a aproximadamente 250,000 dólares.

Sin embargo, de acuerdo con la fuente, las reinas de belleza no reciben este pago mientras ostentan el título, sino únicamente al finalizar su mandato. Esta política se habría cumplido el pasado 16 de noviembre durante el certamen celebrado en México, cuando Palacios completó oficialmente su etapa como la mujer más bella del mundo.

Revelan detalles del salario de las reinas

El periodista de espectáculos Javier Ceriani, del programa de YouTube Chisme No Like, reveló detalles sobre esta práctica. "Estuve el viernes con alguien que trabajó anteriormente con Miss Universo, y me contó cosas horrorosas sobre lo que viven las reinas. No les pagan hasta que terminan su contrato. Solo al entregar la corona reciben el 80% de lo que ganaron", señaló.

LEER MÁS: Sheynnis Palacios se despide como la "reina del pueblo", corona a Dinamarca en Miss Universo 2024

Ceriani explicó que esta política sería una estrategia de la organización para evitar renuncias durante el reinado. Citó como ejemplo a la venezolana Alicia Machado, quien fue Miss Universo en 1996 y, según recordó, "puso la corona y ni siquiera fue a la fiesta".

El comunicador también expuso las duras condiciones que enfrentan las ganadoras: "Trabajan tanto que casi no duermen. Asisten a 200 eventos, se estresan, duermen tres horas, y el estrés de esa vida tan intensa empieza a pasarles factura porque se empiezan a engordar, pero es por estrés. Son embajadoras que tienen que estar siempre al pie del cañón", comentó.

Parte de estas declaraciones coinciden con lo expresado por Sheynnis Palacios en una de sus últimas entrevistas antes de entregar la corona. Palacios, reconocida como la Miss Universo "más viajera", habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentó durante su reinado.

Seguir leyendo: Escándalo de Miss Panamá salpica a Miss Universo Sheynnis Palacios

"Mi mayor desafío fue superar mis episodios de ansiedad. Fui constante con mis terapias, tratando cada una de mis emociones. En medio de tantos viajes y cambios, uno puede sentirse abrumado y frustrado, pero busqué apoyo profesional para manejarlo y mejorar", confesó.

Anteriormente, la joven nicaragüense también expresó su expectativa de disfrutar de "más libertad" tras entregar la corona, aludiendo al protocolo estricto que rige las actividades de Miss Universo.