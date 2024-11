Sheynnis Palacios habría nombrado a su novio como manager y aún no firma con Telemundo, según reportan

El futuro de Sheynnis Palacios en Telemundo es incierto. A pesar de los rumores, la ex Miss Universo aún no ha firmado contrato con la cadena, según revelaron

Equipo de Periodistas

Noviembre 21, 2024 10:25 AM

Desde octubre pasado, circulan rumores sobre la posibilidad de que Sheynnis Palacios se una al equipo de Telemundo tras entregar la corona de Miss Universo. Sin embargo, según el periodista Lucho Borrego de Univision, la nicaragüense aún no ha firmado contrato con la cadena.

Borrego también mencionó que Palacios habría nombrado a su novio, Carlos Gómez, como su manager, quien estaría liderando las negociaciones con Telemundo.

¿Cuál fue el papel de su manager en esta decisión?

En cuanto al papel de Gómez en esta decisión, Borrego explicó que luego de entregar su corona, no se anunció, como se esperaba, que comenzaría a trabajar en la cadena de televisión que tiene los derechos de transmisión en EE. UU.

El periodista meses atrás también había revelado la posibilidad de que Palacios fuera contratada por Telemundo, con un sueldo de hasta 250 mil dólares anuales.

"Algo que realmente me sorprendió fue descubrir que, aunque se había dicho que Sheynnis ya tenía un contrato con Telemundo, al igual que ocurrió con Andrea Meza tras su paso por el certamen, no se mencionó nada durante la transmisión final del Miss Universo. No se anunció que Sheynnis iba a trabajar para esa cadena", dijo Borrego.

“De hecho me enteré que dijo posteriormente a entregar su corona que era un ente libre que estaba dispuesta a escuchar ofertas, o sea no tiene ningún tipo de contrato en este momento, no tiene un contrato prolongado con la organización de Miss Universo y no lo tiene con Telemundo”, agregó.

El periodista añadió que, después de entregar su corona, Palacios afirmó ser "un agente libre" dispuesta a escuchar ofertas, lo que significa que en este momento no tiene un contrato con Telemundo ni con la organización de Miss Universo.

Además, señaló que su carrera profesional está siendo gestionada por su novio, lo que causó cierta sorpresa. "Me reservo el comentario”, dijo tras parecerle llamativo que su novio sea su manager. “Vamos a ver hacia dónde va la carrera de Sheynnis Palacios", comentó.

Borrego también expresó su opinión sobre la falta de pronunciamiento de Palacios respecto a la situación política de Nicaragua. A pesar de reconocer su trabajo durante el año de reinado, lamentó que no hubiera utilizado su plataforma para abordar temas relevantes para su país.

"Fue un año bien aprovechado en muchos aspectos: para posicionarse, divulgar su nombre y dar a conocer la realidad de Nicaragua”, expreso. Sin embargo, a su parecer que no haya trabajado “por su gente” puede ser interpretado como una “oportunidad desaprovechada", concluyó.

Sheynnis Palacios: Reina del pueblo a pesar de las críticas

Por su parte, Sheynnis Palacios, en sus palabras de despedida el 16 de noviembre pasado, se definió como "la reina del pueblo". Además de ser la primera nicaragüense en ganar el título de Miss Universo y la primera centroamericana en obtener la corona, es considerada una de las misses más queridas del certamen.

En su mensaje final, Palacios expresó: “Hola, universo. Hace un año la vida de una orgullosa mujer latinoamericana cambio y la de una nación, mi Nicaragua se llenó de luz. Gracias por elegirme como la reina del pueblo, porque cuando eres elegida como Miss Universo nunca dejarás de serlo. Mujeres de todo el mundo recuerden levantar su voz, creo en el cambio que pueden hacer, recuerden que no hay límites para las mujeres, con mucho cariño, Sheynnis Palacios Cornejo, Miss Universo 2023, la Reina de la Nueva Era", dijo palacios en su pasarela final.