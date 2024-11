Sheynnis Palacios viaja a Tailandia con regalo de su consentidor novio y cuñado

“La más consentida, mi novio y sus regalos sorpresa”, expresó la ex Miss Universo Sheynnis Palacios al mostrar una caja con un moño rojo que contenía un elegante reloj plateado

Noviembre 22, 2024 05:59 PM

Sheynnis Palacios demuestra que no necesita una corona para seguir recorriendo el mundo, por algo obtuvo el título de la reina universal más viajera de la historia. La Miss Universo 2023, quien recientemente entregó su título a Victoria Kjaer, ya va rumbo a Tailandia.

La modelo nicaragüense compartió en sus historias de Instagram una fotografía donde posa con el pasaporte de su país frente a la pantalla de destinos en el aeropuerto de Miami. Para mantener la intriga entre sus seguidores, Palacios lanzó la pregunta: “¿Cuál es el siguiente destino?”. Entre las opciones destacaba Nicaragua, pero aclaró que, aunque deseaba disfrutar de un cacao con cosa de horno, por ahora no sería posible.

Sheynnis Palacios viaja con estilo

También mencionó San Francisco, donde reside su familia, y Venezuela, país natal de su novio. Sin embargo, dejó claro que, aunque desea visitar Venezuela pronto, aún está pendiente en su agenda. Finalmente, reveló su próximo destino: “Yes, nos vamos pa' Tailandia, muchachos”, escribió, dejando entrever que el viaje está relacionado con compromisos comerciales con su patrocinador, Pandora.

Palacios no ocultó su emoción y compartió detalles sobre los obsequios que la acompañan en esta nueva aventura. “La más consentida, mi novio y sus regalos sorpresa”, expresó al mostrar una caja con un moño rojo que contenía un elegante reloj plateado. Además, reveló otro presente especial: “Soy la más feliz, y hoy mi cuñado me regaló esta cámara para mi viaje”.

El anuncio de su viaje a Tailandia llegó un día después de haber debutado como ex reina universal en el desfile de la reconocida diseñadora Giannina Azar durante el Miami Fashion Week, donde destacó por su elegancia y carisma.

Sheynnis Palacios continúa demostrando que, con o sin corona, su reinado sigue vigente.

Sheynnis Palacios aún no firma con Telemundo, según Lucho Borrego

Esta semana, el periodista Lucho Borrego, de Univision, reveló que la nicaragüense aún no ha firmado un contrato con la cadena Telemundo y que su novio, Carlos Gómez, es quien está manejando su carrera profesional. Según Borrego, Sheynnis Palacios lo habría nombrado como su representante.

"Algo que realmente me sorprendió fue descubrir que, aunque se había dicho que Sheynnis ya tenía un contrato con Telemundo, al igual que ocurrió con Andrea Meza tras su paso por el certamen, no se mencionó nada durante la transmisión final del Miss Universo. No se anunció que Sheynnis iba a trabajar para esa cadena", comentó el periodista.

Borrego también señaló que, tras entregar su corona, Palacios afirmó ser "un agente libre" dispuesta a escuchar ofertas. Esto implica que, por el momento, no tiene contrato con Telemundo ni con la organización de Miss Universo.

"Me reservo el comentario”, dijo tras parecerle llamativo que su novio sea su manager.

Hasta el cierre de esta nota, ni Sheynnis Palacios ni Carlos Gómez han confirmado o desmentido estas declaraciones, dejando a sus seguidores con más preguntas sobre el futuro profesional de la ex reina de belleza.