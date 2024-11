Sheynnis Palacios estrena pasaporte nicaragüense, reitera que pronto visitará Nicaragua

Equipo de Periodistas

Noviembre 23, 2024 09:33 AM

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, mostró su nuevo pasaporte nicaragüense, que habría tramitado sin problemas. “Acompáñenme en este viaje de ensueño…, empezamos en el aeropuerto, aquí estoy estrenando pasaporte y todo”, dijo Sheynnis Palacios, en su cuenta de Tik Tok hace algunas horas.

En sus historias de facebook, Palacios aparece en el aeropuerto internacional de Miami exhibiendo su documento de viaje que la identifica como nicaragüense, el mismo que presume es nuevo, o sea recién entregado.

Cabe destacar que Sheynnis mantiene un silencio prudente, sobre la situación política en Nicaragua, desde que se alzó con la corona del Miss Universo en 2023. Durante su reinado esquivó cualquier pregunta de orden político, no opinó sobre la situación de represión y violación a los derechos humanos en su país, y en medios de comunicación internacionales aseguró que no está exiliada. Hasta el momento la bella Miss Universo 2023, no ha dado entrevista formal a ningún medio de comunicación nicaragüense que trabajan desde el exilio. Mensaje de Sheynnis Palacios a Nicaragua.

En sus últimas historias de facebook, Palacios también, expresa sus deseos por volver a Nicaragua, dejando abierta la posibilidad de que algún día lo hará y lo declara por fe.

“¿Cuál es el siguiente destino? Venezuela, muero por conocer, espero y pronto. Nicaragua. Muero por ir, comerme una fritanga con cacao, más una cosa de horno y acompañada de un cafecito. Dios mediante y pronto. Centroamérica, ¿Se imaginan? Sería un impacto, pero aún no”, escribió Palacios, dejando abierta la posibilidad de que tras entregar la corona y emprender sus propios proyectos, pueda entrar al país, donde el régimen mantiene una campaña en su contra a través de medios propagandísticos. Y eso que Palacios solo ha expresado su fe en retornar a como lo quieren muchos nicaragüenses.

El régimen de Daniel Ortega tomó represalias contra quienes han apoyado a Sheynnis Palacios. Expulsó y confiscó a Karen Celebertti, exdirectora del concurso Miss Nicaragua y quien preparó a Sheynnis para el Miss Universo. La policía de Ortega encarceló a familiares de Celebertti y luego también los expulsó de su país.

Una de las primeras acciones de Palacios tras ganar la corona del Miss Universo, fue llevarse a su abuela materna y hermano, sus familiares directos que vivían en Nicaragua. Sobre esto, Anne Jakrajutatip, dueña de Miss Universo escribió:

“Te sacrificaste tanto. Diste la primera Miss Universo a tu país, pero el precio de la fama tiene el impacto global donde los líderes locales ven la posibilidad de "Teoría de Caída del Cielo", por lo tanto exilió a toda tu familia, incluyendo a nuestra Reina”, citaba la publicación que después fue editada.

Lo cierto es que el régimen de Ortega no permitió el retorno de la única Miss Universo nicaragüense y Sheynnis seguiría en silencio y aguardando la oportunidad de ingresar a la tierra que la vio nacer. Con seguridad cuando regrese la gente recibirá con alegría a la reina del pueblo.